Julia Görges Quelle: reuters

Görges hatte gegen Bertens, mit der sie gut befreundet ist und regelmäßig im Doppel an den Start geht, in einem ausgeglichenen Satz als erste bei ihrem Aufschlag gewackelt. Das Break zum 3:5 entschied letztlich den Durchgang.



Im zweiten Durchgang biss sich Görges zurück ins Match. Im Entscheidungsdurchgang ging sie schließlich schnell mit 4:1 in Führung und bewies am Ende wie Kerber Nervenstärke.



Am Donnerstag bekommt es Görges mit der an Nummer 25 gesetzten Serena Williams zu tun. Bei den French Open hatte Görges gegen die US-Amerikanerin in Runde drei deutlich verloren. Görges will die Gelegenheit beim Schopfe greifen: "Ich muss es als normales Match sehen", sagte sie dem ZDF.