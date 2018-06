Lopetegui muss gehen - Hierro kommt

Das Ziel ist, um den Titel zu kämpfen. Wir haben keine Zeit, an etwas anderes zu denken. Fernando Hierro

«Das Ziel ist, um den Titel zu kämpfen. Wir haben keine Zeit, an etwas anderes zu denken. Alles, was passiert ist in den vergangenen Tagen, taugt nicht als Rechtfertigung für irgendwas», sagte der bisherige Sportdirektor Hierro am Abend eines turbulenten Tages in Krasnodar.



Bass erstaunt reagierte auch Bundestrainer Joachim Löw auf die Entwicklung beim Rivalen. «Das kam für mich völlig unerwartet. Dass so eine Entscheidung zwei Tage vor dem ersten Spiel der Mannschaft getroffen wird, ist ein Hammer», sagte Löw am Mittwoch im WM-Quartier des Weltmeisters in Watutinki. Dies sorge «mit Sicherheit für unnötige Unruhe innerhalb des Verbandes und wohl auch der Mannschaft»