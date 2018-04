Wenn Uwe Seeler nach 1990 Fußball-Profi gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich den Slogan "Wir sind Uwe" gegeben - aber der Typus Mensch und Spieler, den der 72-fache Nationalspieler bis heute für viele verkörpert, konnte nur in den 1960er Jahren zu so hymnischer Beliebtheit gelangen. Glaubt man den Sporthistorikern, dann hat der Uwe-Mythos seinen Ursprung am 15. März 1961.



In einem dramatischen Kampf machte der HSV, der damals noch aus lupenreinen Amateuren bestand, im Viertelfinalrückspiel des Landesmeistercups den 1:3 Rückstand aus dem Hinspiel gegen den englischen Meister FC Burnley wett.