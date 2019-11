Gladbach siegt mit Last-Minute-Tor

90 James Holland:

"Wir sind nicht überrascht. Haben eine Super Leistung gezeigt. Wir sind verdient weiter. Wir haben eine junge Mannschaft und da können wir schon stolz sein."

90 Thomas Goiginger:

"Wir freuen uns sehr, dass wir das erreicht haben. Das kann man schwer in Worte fassen. Wir haben uns etwas zugetraut. Das hat man im Spiel gesehen. Wir sind schon sehr stolz darauf."

90 Peter Michorl:

"Unglaublich. Wir waren in der Zweiten Halbzeit besser. Der Sieg ist hochverdient. Jetzt haben wir ein Finale gegen Sporting um Platz eins. Wir haben etwas Historisches erreicht."

90 Alexander Schlager:

"Ich glaube wir haben was richtig Historisches geschaffen. Darauf können wir richtig stolz sein. Wir können es noch gar nicht so richtig realisieren. Den Moment einfach genießen."

90 Dominik Frieser:

"Wir waren bisher in jedem Spiel das bessere Team. Wir haben gewusst: Wenn wir heute so auftreten wie sonst, dann kommen wir weiter. Die Fans sind einfach super."

90 Fazit:

Feierabend im Emirates, der FC Arsenal unterliegt Eintracht Frankfurt mit 1:2. Dabei starteten die Londoner auch im zweiten Durchgang dominant, verpassten es aber, das zweite Tor nachzulegen. Stattdessen nutzte Kamada die erste gefährliche Aktion seiner Mannschaft und glich aus dem Nichts aus. Wenig später sorgte der Asiate auch für das 2:1. Seitdem waren die Gunners geschockt, brachten offensiv so gut wie gar nichts mehr auf die Kette. Dank einer leidenschaftlichen Defensivleistung und einer konsequenten Chanenverwertung geht die SGE hier letztlich nicht unverdient als Sieger hervor. Damit klettert sie in der Gruppe auf den zweiten Platz und kann mit einem Erfolg im letzten Spiel gegen Guimarães das Weiterkommen klarmachen. Vorher geht es am Sonntag beim 1. FSV Mainz 05 weiter. Arsenal hingegen muss nun gegen Standard Liège selbst punkten, um nicht den Gruppensieg aus der Hand zu geben. Ebenfalls am Sonntag reist die Emery-Elf in der Premier League erstmal zu Norwich City.

90 Fazit:

Mit 1:0 gewinnt der FC Kopenhagen gegen den FC Lugano und hat damit eine gute Ausgangslage, um am letzten Spieltag in die nächste Runde einzuziehen. Der FC Lugano verabschiedet sich bereits heute aus dem Wettbewerb. Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen und teilweise hatte der Gastgeber auch mehr Spielanteile. Der Gast aus Dänemark war aber die effektivere Mannschaft und traf in der ersten Halbzeit zur Führung, die sie bis zum Schluss verteidigen konnte. Am letzten Spieltag reicht Kopenhagen nun ein Unentschieden gegen Malmö, aber bei einer Niederlage kann es auch noch einmal eng werden.

90 Das Heimspiel wird ein krönender Abschluss für die Linzer sein. Da muss die Hütte voll sein. Gegen die Portugiesen kann man noch einiges bewegen.

90 Die Linzer sind in der Bundesliga bekanntlich knapp hinter Salzburg Zweite. Im letzten Europa League Spiel gegen Sporting wäre sogar noch der Gruppensieg drinnen.

90 Spielende

90 Es sind nur noch 30 Sekunden auf der Uhr. Es scheint tatsächlich den so wichtigen Auswärtsdreier zu geben. Wer hätte das nach der ersten Hälfte gedacht?

90 Der LASK jubelt mit seinen 200 mitgereisten Fans. Das Team rund um Trainer Valerien Ismael überwintert im Europapokal. PSV ist draußen, der LASK ist weiter.

90 Gelbe Karte für Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt)



90 Nochmal die Rot-Schwarz-Weißen! Gonçalo Paciência nimmt eine flache da-Costa-Flanke von rechts aus elf Metern direkt. Rechts neben den Pfosten.

90 Fazit:

Der LASK überwintert in der Europa League. Das 2:1 gegen Rosenborg reicht, da Sporting im zweiten Spiel PSV Eindhoven schlägt. Der LASK gewinnt in Trondheim mit 2:1 und fixiert den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Das Spiel war ein hartes Stück Arbeit. Zur Pause stand es noch 1:1. Der LASK hat sich nicht beeindrucken lassen und konnte durch Dominik Frieser das 2:1 fixieren. Danach spielten die Linzer auf die Entscheidung, konnten aber das Ergebnis am Ende doch sicher über die Zeit schaukeln. Grenzenloser Jubel bei den Oberösterreichern.

90 Gelbe Karte für Mattéo Guendouzi (Arsenal FC)



90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Saka dringt über halbrechts in den Sechzehner ein und geht im Duell mit Kostić zu Boden. Leise Rufe nach einem Strafstoß werden laut. Schiri Buquet entscheidet aber völlig zu Recht auf Weiterspielen. Die Zeit tickt unaufhörlich.

90 Spielende

90 Spielende

90 Foul von Hovland an Raguz. Alles auf Höhe der Mitellinie. Freistoß für den LASK. Das sollte es gewesen sein.

90 Jetzt spielen die Linzer clever die Zeit runter. Trainer Valerien Ismael spricht seinen Schützlingen Mut zu.

86 Gelbe Karte für Granit Xhaka (Arsenal FC)

Xhaka stellt seinen Körper gegen Gonçalo Paciência rein. Gelb gibt's.

86 Ai, ai, ai. Das kann auch mal böse enden. Rønnow lässt eine Flanke von der linken Abwehrseite durch die Finger flutschen. Zu seinem Glück stehen Aubameyang und Co. nicht in seinem Rücken. So hat er das Ding im Nachfassen sicher.

90 Eckball von Michorl. Trauner übernimmt in der Mitte, lenkt aber den Ball in die Abwehr.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Nur noch wenige Minuten trennen den LASK vor einem historischen Erfolg. Die Uhr läuft und die Linzer haben alles im Griff.

89 Gelbe Karte für Sotirios Papagiannopoulos (FC København)



83 Aktuell verpasst es die Hütter-Truppe ein bisschen, den Sack zuzumachen. Es springen aus aussichtsreichen Kontergelegenheiten viel zu wenig klare Abschlüsse heraus.

90 Rote Karte für Danel Sinani (F91 Dudelange)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei Malmö FF -> Behrang Safari

90 Einwechslung bei Malmö FF -> Jonas Knudsen

90 Tor für Malmö FF, 4:3 durch Markus Rosenberg

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Danel Sinani (F91 Dudelange)

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Artem Besedin (Dynamo Kiew)

90 Tor für FC Sevilla, 2:0 durch Munas Dabbur

90 Gelbe Karte für Mykola Shaparenko (Dynamo Kiew)

89 Tor für Stade Rennes, 3:1 durch Adrien Hunou

89 Auswechslung bei Dynamo Kiew -> Vitaliy Buyalskiy

89 Einwechslung bei Dynamo Kiew -> Denys Garmash

87 Einwechslung bei LASK: René Renner

87 Auswechslung bei LASK: Thomas Goiginger

86 Botheim rutscht in Trauner hinein. Harte Attacke aber zum Glück trifft er nur den Ball. Ansonsten hätte das schlimmer ausgehen können. Der LASK spielt die Partie jedenfalls runter.

81 Interessant ist auch, dass trotz des Fan-Verbots für die Adler nur Eintracht-Anhänger zu hören sind. Das den Hausherren zugeneigte Publikum ist erstaunlich ruhig dafür, dass sein Team die Unterstützung gebrauchen könnte.

86 Einwechslung bei FC København: Guillermo Varela

86 Auswechslung bei FC København: Michael Santos

86 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> André Pereira

86 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Léo Bonatini

85 Das war fast die Entscheidung! Ein langer Schlag von Keeper Kalle Johnsson kommt zu Michael Santos, der die Kugel an Noam Baumann vorbeilegen kann. Der Winkel wird dann aber zu spitz, sodass Fabio Daprelà den Ball vor der Linie zunächst klären kann. Das Spielgerät landet dann aber in den Füßen von Pieros Sotiriou, der aus fünf Metern abzieht, Noam Baumann zieht mit einem starken Reflex den linken Arm hoch und lenkt den Schuss noch an die Latte.

79 Zehn Zeigerumdrehungen inklusive Nachspielzeit bleiben den Engländern noch. Aktuell scheint Kamada ihnen mit seinem Doppelpack ein wenig den Stecker gezogen zu haben. Was wären das für Big Points für die Hessen!

84 Fast ein Traumtor von Marko Raguz! Flanke von rechts. Raguz zeigt einen Fallrückzieher und setzt den Ball damit knapp daneben.

84 Gelbe Karte für Zinho Vanheusden (Standard Lüttich)

84 Gelbe Karte für Tiago Ilori (Sporting CP)

84 Auswechslung bei APOEL Nikosia -> Linus Hallenius

84 Einwechslung bei APOEL Nikosia -> Tomás De Vincenti

84 Auswechslung bei Qarabağ FK -> Míchel

84 Einwechslung bei Qarabağ FK -> Dani Quintana

80 Noch zehn Minuten sind auf der Uhr. Kann der FC Lugano noch einmal zurückkomen? Zuletzt wurden auch die Gäste wieder ein wenig aktiver und haben die bessere Zweikampfquote.

82 Von den Hausherren kommt bisher wenig. Vielmehr macht der LASK mit guten Konterangriffen auf sich aufmerksam.

83 Gelbe Karte für Greg Taylor (Celtic Glasgow)

83 Gelbe-Rote Karte für Praxitelis Vouros (APOEL Nikosia)

76 Angeschlagen muss Mustafi runter. Für ihn ist nun Torreira mit dabei. Damit hat Emery sein Wechselkontingent ausgeschöpft.

76 Einwechslung bei Arsenal FC: Lucas Torreira

76 Auswechslung bei Arsenal FC: Shkodran Mustafi

82 Auswechslung bei Standard Lüttich -> Paul Mpoku

82 Einwechslung bei Standard Lüttich -> Duje Čop

82 Auswechslung bei Dynamo Kiew -> Benjamin Verbič

82 Einwechslung bei Dynamo Kiew -> Oleksandr Karavayev

80 Raguz mit dem Konter. Pass auf Ranftl aber der scheitert an Hansen. Wieder eine tolle Aktion des LASK.

78 Einwechslung bei FC København: Robert Mudražija

81

78 Auswechslung bei FC København: Nicolaj Thomsen

74 Gelbe Karte für Shkodran Mustafi (Arsenal FC)

Im Anschluss wollen die Deutschen fix kontern. Mustafi unterbindet taktisch per Grätsche gegen Gonçalo Paciência.

77 Und da ist auch schon der neue Mann! Nach einer Ecke kommt Miroslav Čovilo aus fünf Metern freistehend zum Kopfball, aber der ist zu unplatziert und geht knapp links am Tor vorbei.

74 ...als Adressat steht Willock auf Xhakas Freistoß drauf. Ertrag bringt das Ganze aber nicht. Frankfurt kann klären.

79 Eckball für den LASK. Goiginger versucht es wieder direkt. Der Ball geht aber ins Toraus. Viel Selbstvertrauen beim Linzer Spieler.

80 Auswechslung bei Sporting CP -> Wendel

80 Einwechslung bei Sporting CP -> Rafael Camacho

80 Auswechslung bei Lazio Rom -> Luis Alberto

80 Einwechslung bei Lazio Rom -> Patric

80 Auswechslung bei Stade Rennes -> Flavien Tait

80 Einwechslung bei Stade Rennes -> Yann Gboho

76 Einwechslung bei FC Lugano: Miroslav Čovilo

76 Auswechslung bei FC Lugano: Stefano Guidotti

79 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Steven Bergwijn

79 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Ryan Thomas

79 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> Ryan Christie

79 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Leigh Griffiths

79 Auswechslung bei Malmö FF -> Eric Larsson

79 Einwechslung bei Malmö FF -> Guillermo Molins

78 Tolle Chance für Marko Raguz! Er setzt sich im Strafraum gut durch und jagt von rechts den Ball knapp am langen Eck vorbei.

74 Einwechslung bei FC København: Rasmus Falk

74 Auswechslung bei FC København: Pep Biel

77 Einwechslung bei Rosenborg BK: Mikael Johnsen

77 Auswechslung bei Rosenborg BK: Marius Lundemo

72 Unruhe im Kopenhagener Strafraum. Eine Flanke von der rechten Seite will Kalle Johnsson Kalle Johnsson abfangen, aber die Kugel rutscht ihm aus den Händen. Stefano Guidotti ist zu überrascht und kann sich nicht so schnell zum Ball orientieren. Kalle Johnsson kann so schließlich seinen Fehler ausbügeln und das Spielgerät aufnehmen.

77 Gelbe Karte für Benjamin Bourigeaud (Stade Rennes)

77 Tor für Dynamo Kiew, 3:3 durch Benjamin Verbič

77 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Dominik Stolz

77 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Mario Pokar

75 Ballhalten beim LASK. Die Kugel zirkuliert in den Reihen der Oberösterreicher. Gutes Spiel der Linzer.

73 da Costa bringt Saka halbrechts 25 Meter vor dem eigenen Gehäuse zu Fall...

76 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> Marcus Edwards

76 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Rochinha

76 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> Scott Brown

76 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Nir Bitton

76 Gelbe Karte für Fouad Bachirou (Malmö FF)

70 Eines ist aber auch festzuhalten. So wirklich verdient ist die Führung für die Gäste nicht. Trotz der eiskalten Kamada-Abschlüsse sind es die Rot-Weißen, die nach wie vor mehr Schwung machen. Nur der schwachen Chancenverwertung und dem starken Rønnow ist dieses Comeback eigentlich zu verdanken.

75 Auswechslung bei Stade Rennes -> Romain Del Castillo

75 Einwechslung bei Stade Rennes -> Adrien Hunou

69 Nach Steilpass über die halblinke Angriffsspur spurtet Gaćinović in Richtung Kasten. Der Serbe wird leicht von Sokratis bedrängt. Trotzdem hat er eine gute Schussposition, wobei ihm der letzte Punch abhanden geht. Zögerlich schießt er den Griechen an, so gibt es nur eine Ecke. Die bringt nichts ein.

74 Rosenborg wirft in der letzten Viertelstunde noch einmal alles nach vorne. Die Norweger machen auf und öffnen so den Raum für den LASK.

74 Auswechslung bei Lazio Rom -> Jony

74 Einwechslung bei Lazio Rom -> Senad Lulić

74 Tor für Celtic Glasgow, 3:0 durch Michael Johnston

67 Unterdessen hissen einige Fans der Gunners kleine Zettel, auf denen "Emery out" zu lesen ist. Sollten die Londoner heute verlieren, dürfte es richtig eng für den Fußballlehrer werden.

73 Auswechslung bei Sporting CP -> Jérémy Mathieu

73 Einwechslung bei Sporting CP -> Neto

73 Auswechslung bei CFR Cluj -> Andrei Peteleu

73 Einwechslung bei CFR Cluj -> Mateo Sušić

70 Einwechslung bei FC Lugano: Franklin Sasere

72 Einwechslung bei LASK: Samuel Tetteh

66 Nach dem Treffer liegt Mustafi am Boden. Der Abwehrmann hat sich offenbar beim Abspringen während der versuchten Kopfballabwehr verletzt. Für ihn geht es nach kurzer Behandlung zunächst einmal weiter.

72 Auswechslung bei LASK: Dominik Frieser

70 Auswechslung bei FC Lugano: Marco Aratore

71 Einwechslung bei LASK: Marko Raguž

67 Der 2. Durchgang läuft zäh. Die Begegnung spielt sich viel im Mittelfeld ab und beide Teams haben Probleme im letzten Drittel Räume zu finden, die zu Torchancen führen. Zuletzt setzte Lugano vermehrt auf lange Bälle, aber die fanden lediglich den Weg zu Gästekeeper Kalle Johnsson.

71 Auswechslung bei LASK: Klauss

72 Gelbe Karte für Dragan Mihajlović (APOEL Nikosia)

70 Schlager fängt einen Eckball ab. Glück für den LASK denn plötzlich ist Frieser frei und könnte auf Ranftl spielen. Aber er verzieht den Ball knapp. Das hätte es sein können - das 3:1.

71 Auswechslung bei Standard Lüttich -> Maxime Lestienne

71 Einwechslung bei Standard Lüttich -> Selim Amallah

71 Auswechslung bei Dynamo Kiew -> Volodymyr Shepeliev

71 Einwechslung bei Dynamo Kiew -> Mykola Shaparenko

69 Rosenborg nimmt jetzt mit viel Ballkontakt das Tempo von den Linzern raus. Sofort schaltet man um auf Akintola. Der spielt sich rechts frei. Aber Filipovic ist unüberwindbar.

64 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:2 durch Daichi Kamada

Das gibt's ja nicht - Kamada schnürt den Doppelpack! Der Standard fliegt dicht ans Tor, wo die Spielertraube den Ball vor die Füße des Japaners köpft. Der 23-Jährige steht halblinks im Rückraum völlig frei. Sein Schuss aus 16 Metern düst ins linke untere Eck. Wieder hat Martínez keine Chance.

63 Kostić mit Wucht! Nach Katastrophenpass von Sokratis bei einem Konterversuch geht es schnell. Über Gaćinović, Kohr und Sow gelangt das Rund ans linke Sechzehnereck zu Kostić. Dessen wuchtigen Versuch wehrt Martínez zur Ecke ab.

70 Auswechslung bei Qarabağ FK -> Jaime

70 Einwechslung bei Qarabağ FK -> Mahir Emreli

70 Gelbe Karte für Benjamin Verbič (Dynamo Kiew)

69 Auswechslung bei Standard Lüttich -> Renaud Emond

69 Einwechslung bei Standard Lüttich -> Obbi Oularé

69 Auswechslung bei Qarabağ FK -> Abbas Hüseynov

69 Einwechslung bei Qarabağ FK -> Araz Abdullayev

62 Durch dieses Unentschieden sowie das Remis im Parallelspiel ist die Eintracht am letzten Spieltag weiterhin auf Schützenhilfe aus London angewiesen. Trotzdem könnte ein Zähler heute Gold wert sein.

67 Einwechslung bei Rosenborg BK: Gjermund Åsen

67 Auswechslung bei Rosenborg BK: Samuel Adegbenro

68 Gelbe Karte für Lacina Traoré (CFR Cluj)

68 Auswechslung bei FC Sevilla -> Óliver Torres

68 Einwechslung bei FC Sevilla -> Mena

66 Einwechslung bei Rosenborg BK: Erik Botheim

66 Auswechslung bei Rosenborg BK: Bjørn Johnsen

67 Auswechslung bei Sporting CP -> Luiz Phellype

67 Einwechslung bei Sporting CP -> Jesé

67 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> James Forrest

67 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Michael Johnston

67 Gelbe Karte für Erdal Rakip (Malmö FF)

60 Da ist der neue Mann. Özil kommt für den zeitweise auffälligen Martinelli.

65 Schade. Konter der Linzer. Holland spielt auf für den heransprintenden Ranftl. Der legt sich aber bei der Ballannahme die Kugel zu weit vor. Abstoß für Rosenborg.

60 Einwechslung bei Arsenal FC: Mesut Özil

60 Auswechslung bei Arsenal FC: Gabriel Martinelli

66 Auswechslung bei APOEL Nikosia -> Nicholas Ioannou

66 Einwechslung bei APOEL Nikosia -> Antonio Jakoliš

59 Gelbe Karte für David Abraham (Eintracht Frankfurt)

Abraham foult Guendouzi rechts defensiv taktisch. Gelb.

58 Am Spielfeldrand macht sich indes Özil bereit. Der häufig unter Emery ausgemusterte Ex-Nationalspieler dürfte in Kürze eingewechselt werden.

65 Auswechslung bei Lazio Rom -> Bobby Adekanye

65 Einwechslung bei Lazio Rom -> Felipe Caicedo

65 Auswechslung bei CFR Cluj -> Alexandru Păun

65 Einwechslung bei CFR Cluj -> Lacina Traoré

65 Auswechslung bei Stade Rennes -> Rafik Guitane

65 Einwechslung bei Stade Rennes -> Lucas Da Cunha

65 Gelbe-Rote Karte für Sergiy Sydorchuk (Dynamo Kiew)

64 Marvin Potzmann bleibt nach einem hohen Bein im Strafraum liegen. Er wird kurz behandelt. Spielt aber benommen weiter.

62 Einwechslung bei FC Lugano: Nicola Dalmonte

64 Gelbe Karte für Kostas Laifis (Standard Lüttich)

64 Tor für Sporting CP, 4:0 durch Bruno Fernandes

62 Auswechslung bei FC Lugano: Carlinhos

62 Die Gäste können sich nach einem Rosenborg Angriff mit Mühe befreien. Kurze Drangphase der Norweger aber bisher ohne Erfolg. Vor allem bei Standards wird es gefährlich.

62 Auswechslung bei CFR Cluj -> Mihai Bordeianu

62 Einwechslung bei CFR Cluj -> Ciprian Deac

62 Auswechslung bei FC Sevilla -> Javier Hernández

62 Einwechslung bei FC Sevilla -> Franco Vázquez

60 Goiginger mit der nächsten Prüfung für Hansen. Der LASK drängt jetzt förmlich auf die Vorentscheidung.

55 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Daichi Kamada

Kamada gleicht für die SGE aus! Ausgangsszene ist ein Einwurf, den da Costa an der Seitenlinie wieder zurückbekommt. Sein Flachpass ans rechte Strafraumeck findet Kamada. Der Japaner spielt nicht etwa zum an der zentralen Sechzehnerkante freistehenden Gaćinović. Vielmehr ballert er das Leder aus halbrechten 17 Metern wuchtig unten links ins Eck. Martínez sieht das Ding spät und ist machtlos.

59 Gelbe Karte für Carlinhos (FC Lugano)

Auch Carlinhos wird seinem Team am letzten Spieltag fehlen. Nach einem Luftduell mit David Da Costa Victor Nelsson bekommt er die Gelbe Karte, da er den Gegenspieler leicht im Gesicht trifft.

60 Wieder der LASK! Klauss lässt einen hohen Ball für Frieser durch. Der hat mit einem Hackentrick viel Platz und prüft Hansen mit einem feinen Schuss. Hansen zeigt eine Glanzparade und lenkt den Ball knapp am langen Eck vorbei.

55 Es bleibt bei einem Spiel auf Augenhöhe mit derzeit mehr Ballbesitz für die Gastgeber, die auch ihre Passquote verbessern konnten. So richtig offensive Fahrt nimmt die Partie aber noch nicht auf.

61 Gelbe Karte für Gerzino Nyamsi (Stade Rennes)

61 Tor für FC Sevilla, 1:0 durch Bryan Gil

61 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Mohamed Bouchouari

61 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Adel Bettaieb

59 Klauss mit dem Offensivfoul gegen Hovland. Die Linzer spielen sich immer wieder nach vorne und jetzt hat Trondheim hier Probleme, die Oberösterreicher aufzuhalten.

53 Ein wirklich anderes Bild als im ersten Durchgang bekommen wir nicht zu sehen. Zwar scheinen die Deutschen durchaus gewillt, mehr als zuvor anzubieten. Insgesamt sind es aber die Hauptstädter, die mehr Gefahr ausstrahlen.

58 Schöner Pass in den Lauf von Klauss. Der will in der Mitte Frieser einsetzen, sein Pass geht aber ins Toraus. Der LASK drückt weiter.

59 Gelbe Karte für Charles Morren (F91 Dudelange)

57 Gelbe Karte für Bjørn Johnsen (Rosenborg BK)

Der Torschütze zum 1:1 sieht nach einem Foul an Michorl die Gelbe Karte.

56 Eckball der Linzer an die kurze Ecke. Filipovic übernimmt halbvolley und jagt den Ball weit über das Tor.

57 Tor für Malmö FF, 3:2 durch Erdal Rakip

50 Na wenigstens auch etwas Nennenswertes der Eintracht. Eine Flanke von links rutscht bis ganz nach hinten durch. Dort probiert es Kohr einfach mal per Dropkick. Allerdings saust das Spielgerät aus 16 Metern deutlich vorbei.

55 Mit dem 2:1 wäre der LASK wieder voll auf Zug in Richtung nächste Runde. Die Linzer nützen den Boost aus und spielen weiter nach vorne.

56 Gelbe Karte für Bobby Adekanye (Lazio Rom)

48 Auch die hat es in sich! Xhaka lässt Kamada an der Eckfahne mit einem Beinschuss alt aussehen. Seine flache Hereingabe nimmt Chambers aus neun Metern halbrechter Position direkt - weit drüber.

54 Tooor für LASK, 1:2 durch Dominik Frieser

Die diskussionen wegen des Fouls sind noch im Gange. Da flankt Ranftl ideal zur Mitte und Friser köpft gegen die Laufrichtung des Torhüters ins Netz. Jubel bei den Linzern. 2:1 steht es für den LASK.

55 Gelbe Karte für Scott Brown (Celtic Glasgow)

53 Thomas Goiginger wird an der rechten Strafraumkante von Valsvik zu Boden gecheckt. Die Fans fordern einen Elfmeter. Aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen.

54 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Sabir Bougrine

54 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Corenthyn Lavie

54 Auswechslung bei FC Sevilla -> Rony Lopes

54 Einwechslung bei FC Sevilla -> Bryan Gil

47 Willock muss auf 2:0 erhöhen! Es geht blitzschnell bei den Gastgebern. Der 20-Jährige wird nach rechts in die Box geschickt und hat freie Bahn. Statt eines direkten Abschlusses aus acht Metern will er querlegen für Saka. Bevor der Engländer einschieben kann, klärt Abraham mit dem langen Bein zur Ecke.

50 Der fällige Freistoß aus 30 Metern fliegt von der linken rechten Seite in den Strafraum, kann aber vom Elfmeterpunkt per Kopf geklärt werden, ohne, dass es gefährlich wird.

46 Doppelwechsel von Hütter nach dem Pausentee: Fernandes und André Silva müssen nach blassen Leistungen runter. Dafür sind jetzt Kohr und Gaćinović am Start.

52 Ranftl und Goiginger im Zusammenspiel über rechts. Trondheim klärt nur kurz zu Holland. Dessen Weitschuss geht klar vorbei.

46 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Mijat Gaćinović

46 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: André Silva

46 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Dominik Kohr

46 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Gelson Fernandes

52 Gelbe Karte für Paul Mpoku (Standard Lüttich)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

51 Der LASK versucht wieder früh zu attackieren. Man setzt sich rechts neben dem Strafraum fest aber sofort schnüren die Norweger die Linzer ein.

49 Gelbe Karte für Stefano Guidotti (FC Lugano)

Stefano Guidotti foult im rechten Halbfeld und sieht den gelben Karton.

50 Die Hereingabe von Hedenstad verlängert Valsvik per Kopf über das Tor. Schlager rechnete mit einer Faustabwehr.

46 Ohne personelle Veränderungen auf beiden Seiten geht es weiter!

49 Offener Schlagabtausch im Mittelfeld. Angriff der Norweger. Wiesinger klärt vor Akintola zur Ecke.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

48 Dominik Frieser spielt einen steilen Pass zu Klauss. Der Ball ist aber zu scharf und Torhüter Hansen nimmt den Ball auf.

48 Tor für Malmö FF, 2:2 durch Markus Rosenberg

47 Die Linzer müssen hier in Hälfte 2 ein weiteres Tor machen. Das große Ziel Aufstieg ist nahe. Übrigens: Keine Wechsel zur Pause.

47 Gelbe Karte für Lucas Evangelista (Vitória Guimarães)

46 Es geht weiter in Trondheim. Der Ball läuft wieder.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Pablo Rosario

46 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Gastón Pereiro

46 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Bruma

46 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Cody Gakpo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Malmö FF -> Bonke Innocent

46 Einwechslung bei Malmö FF -> Erdal Rakip

46 Auswechslung bei APOEL Nikosia -> Savvas Gentsoglou

46 Einwechslung bei APOEL Nikosia -> Alef

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Halbzeit im Emirates Stadium, der FC Arsenal führt verdient mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Dabei erwischten beide Mannschaften einen ausgeglichenen Start. Nach und nach erkämpften sich die Hausherren aber ein immer deutlicher werdendes Übergewicht. Vor allem nach Standardisituationen wurde es immer wieder gefährlich. Durch viele Verletzngsunterbrechungen ging in der Folge der Schwung verloren. Trotzdem waren es ausschließlich die Londoner, die hier und da gute Chancen verbuchten. In der Nachspielzeit war es letztlich Aubameyang, der seine Farben in Front brachte. Noch ist für die Hessen nichts verloren. Es muss aber wesentlich besser werden im zweiten Durchgang. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 führt der FC Kopenhagen zur Halbzeit in St. Gallen gegen den FC Lugano. In einer ausgeglichenen Partie kamen beide Teams zu einigen Chancen. Gerade als Lugano für kurze Zeit am Drücker war, ging schließlich der Gast aus Dänemark in Führung. Grundsätzlich spielt das Team aus der Schweiz etwas mutiger, macht dadurch aber auch mehr Fehler. Kopenhagen tut nur das Nötigste, kommt damit aber gut durch, da die Defensive weitgehend sicher steht.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Fast noch das 2:0! Willock tankt sich auf der rechten Außenbahn wunderbar durch und legt kurz für Aubameyang ab. Der Gabuner gibt flach in den Rückraum zu Xhaka. Aus zentralen 16 Metern trifft er die Pille nicht richtig. Wohl nur deswegen rauscht sie ein gutes Stück rechts vorbei.

45 Das Tor hatte sich seit der zehnten Minute abgezeichnet. Die Gäste kommen einfach überhaupt nicht in Schwung und knüpfen nahtlos an den wenig überzeugenden Auftritt gegen den VfL Wolfsburg an. Hütter wird seine Mannen in der Pause ordentlich wachrütteln müssen.

45 Halbzeitfazit:

Der Linzer ASK geht mit einem 1:1 gegen Rosenborg Trondheim in die Pause. Thomas Goiginger konnte mit einem direkten Eckball die Führung für den LASK fixieren. Das 1:0 beflügelte die LASK Kicker nur wenig. Vielmehr spielte sich Rosenborg oft nach vorne. Jedoch knapp vor der Pause ließen die Linzer drei Topchancen auf das 2:0 aus. Im Gegenzug erzielten die Norweger durch Johnsen per Kopf den Ausgleich. Sekunden später bat der Schiedsrichter zum Pausentee.

45 Ende 1. Halbzeit

42 Ein starker langer Ball aus der eigenen Hälfte findet vorne in der Spitze Numa Lavanchy, der stark in Richtung Tor durchstartet. Das Leder legt er sich dann aber einen Tick zu weit vor und so ist Kalle Johnsson an der Strafraumgrenze schließlich passend zur Stelle und nimmt die Kugel auf.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Arsenal FC, 1:0 durch Pierre-Emerick Aubameyang

Die überfällige Führung für die Gunners! Hinteregger attackiert auf der linken Defensivseite Martinelli nicht entscheidend. Der bedankt sich mit einer flachen Hereingabe quer durch den Strafraum. Auf Höhe des Elfmeterpunktes verpasst zunächst Saka. Hinten lauert aber Aubameyang, der direkt abzieht. Sein Schuss aus halblinken 13 Metern rutscht irgendwie unter Rønnows Beinen hindurch an die Unterkante der Latte. Dabei hat die Kugel so viel Drall, dass sie im zweiten Anlauf ins Netz saust.

45 Aufgrund zahlreicher Verletzungsunterbrechungen gibt es zu Recht fünf Minuten Extrazeit.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

45 Tooor für Rosenborg BK, 1:1 durch Bjørn Johnsen

Kurze Drangphase der Norweger. Der Ball kommt über rechts hoch in die Mitte. Johnsen schraubt sich sehenswert hoch und köpft unhaltbar zum Ausgleich ein.

44 Humpelnd verlässt der Mittelfeldmann das Grün. Ob es für ihn weitergeht?

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Vitória Guimarães, 1:1 durch André Pereira

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Damjan Đoković (CFR Cluj)

45 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> Bruno Duarte

45 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Davidson

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Celtic Glasgow, 2:0 durch Ryan Christie

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

44 Gelbe Karte für Mikel Agu (Vitória Guimarães)

43 Bei den Gunners hat es nun Xhaka erwischt. Der ehemalige Gladbacher hat Probleme mit seinem rechten Bein. Sofort sind die Physios auf dem Rasen.

45 ... Die folgende Hereingabe ist ohne Gefahr. Der LASK drückte kurz vor der Pause auf das 2:0.

44 Die Ecke der Linzer ist gefährlich. Die Hereingabe von Goiginger übernimmt Ranftl volley. Wieder muss sich Hansen strecken. Erneut Eckball...

43 Tor für Sporting CP, 3:0 durch Jérémy Mathieu

43 Tor für APOEL Nikosia, 0:2 durch Giorgios Merkis

41 Saka gegen Rønnow! Abraham verliert rechts an der Sechzehnmeterraumkante das Eins-gegen-Eins gegen Tierney. Dessen Flachpass in den freien Raum findet Saka, der aus linken zehn Metern am Schlussmann hängen bleibt. Auch der Nachschuss von Chambers doppelt so großer Entfernung aus der Zentrale landet in seinen Armen.

43 Tolles zusammenspiel der Linzer. Flanke auf Klaus. Der lässt abprallen für Michorl und dessen Schuss wird von Hansen mit den Fingerspitzen geklärt.

42 Gelbe Karte für Samuel Bastien (Standard Lüttich)

42 Gelbe Karte für Edmond Tapsoba (Vitória Guimarães)

42 Schwache Offensivpartie der Trondheimer. Bisher waren die Aktionen der norweger übersät mit individuellen Fehlern.

40 Tor für Standard Lüttich, 0:1 durch Maxime Lestienne

40 Fünf Minuten sind in Hälfte 1 noch zu spielen. Es steht noch immer 1:0 für den LASK im Lerkendal. Rosenborg wird aber unangenehmer.

38 Jetzt auch mal wieder die Eintracht: da Costa wird rechts schön freigespielt und hat viel Zeit für eine Flanke. Die wird zur Ecke abgewehrt. Der ruhende Ball verpufft jedoch.

39 Gelbe Karte für Florent Hanin (Vitória Guimarães)

39 Tor für Dynamo Kiew, 1:2 durch Viktor Tsygankov

37 Insgesamt plätschert die Angelegenheit aktuell ein bisschen vor sich hin. Die Saka-Gelegenheit war nach langer Tristesse mal wieder ein Highlight. Ansonsten verliert sich das Geschehen hier und da zu oft im Mittelfeld.

39 Trondsen mit der nächsten Topchance. Jensen kann einen Pass in den Rückraum nicht richtig verwerten. Trondsen braust heran und kickt den Ball am langen Eck vorbei.

36 Gelbe Karte für Zeca (FC København)

Eine Gelbe Karte mit Folgen: Zeca foult im Mittelfeld Olivier Custodio mit einer Grätsche und wird aufgrund der Verwarnung am letzten Spieltag der Gruppenphase aussetzen müssen.

36 Gelbe Karte für Ryan Christie (Celtic Glasgow)

36

37 Guter Pass in die Scnhittstelle zum sofort startenden Frieser. Da hat aber Gustav Valsvik gut aufgepasst und geht dazwischen.

34 In Ballbesitz und Zweikampfquote ist der FC Lugano dem FC Kopenhagen etwas überlegen, doch die bessere Passquote haben die Gäste.

34 Gelbe Karte für Gabriel Martinelli (Arsenal FC)

Martinelli kommt von hinten zu spät gegen Kostić. Ob das Gelb sein muss, sei dahingestellt. So oder so ist er nun verwarnt.

36 Weitschuss von Akitnola. Der Nigerianer versucht es halbrechts mit einem Fernschuss aber er verzieht den Ball klar.

34 Gelbe Karte für Yannick Bolasie (Sporting CP)

34 Gelbe Karte für Sabir Bougrine (F91 Dudelange)

32 Zunächst aber beißt Rønnow auf die Zähne. Es bleibt zu hoffen, dass der Schmerz schnell nachlässt. Auf der Bank sitzt nämlich mit Zimmermann die Nummer vier. Wiedwald, am Wochenende noch der Vertretungs-Vertreter, ist nicht für die Europa League gemeldet und kann deswegen nicht eingesetzt werden.

34 Die Linzer machen das nun clever und kaufen den Norwegern früh die Schneid ab. Viele frühe Fouls im Mittelfeld. Auch das stört die Gastgeber beim Spielaufbau.

29 Das hatte sich nicht unbedingt angebahnt. Zuletzt tat der FC Lugano deutlich mehr für die Offensive und kam Tor der Gäste näher. Die glänzen mit Effektivität und führen nun mit 1:0. Wie reagiert jetzt der Club aus der Schweiz?

31 Es gibt einen verletzungsbedingten Wechsel - bei den Gastgebern. David Luiz kann nach wie vor nicht befreit Luft holen. Offenbar zwickt es im Rippenbereich. Für ihn betritt Guendouzi den Platz.

32 Gelbe Karte für Pablo Rosario (PSV Eindhoven)

32 Gelbe Karte für Vujadin Savić (APOEL Nikosia)

32 Akintola spielt sich links durch, er lässt zwei Linzer stehen und dann lässt Wiesinger das Bein stehen. Freistoß für Trondheim. Vegar Hedenstad tritt an. Sein Pass an die erste Stange wird über das Tor geköpft.

31 Einwechslung bei Arsenal FC: Mattéo Guendouzi

31 Auswechslung bei Arsenal FC: David Luiz

29 Wieder muss Rønnow ran! Aubameyang verlängert einen Abpraller per Kopf im linken Halbfeld in den Lauf von Saka. Hasebe ist zu langsam, der Keeper kommt etwas spät raus. Dennoch entschärft der Däne den Abschluss aus halblinken 13 Metern. Dabei bleibt er ganz unglücklich im Rasen hängen. Au weia, das wäre ganz bitter.

30 Eine halbe Stunde ist absolviert. Der LASK führt mit 1:0 gegen Rosenborg BK. Der direkt verwandelte Eckball von Thomas Goiginger macht bisher den Unterschied aus. Obwohl die Linzer bisher aber noch nicht wirklich gefährlich vorne auftauchten.

29 Eckball für die Hausherren durch Hegenstad. Der halbhohe Ball an die erste Stange ist viel zu kurz. Keine Gefahr für den LASK.

27 Immerhin schaffen es die Deutschen momentan, Arsenal fern vom eigenen Tor zu halten. Nichtsdestotrotz sieht das nicht wirklich kompakt aus, was die Defensive anbelangt.

27 Tooor für FC København, 0:1 durch Nicolaj Thomsen

Die Führung für die Gäste! Mit einem starken Flugball bringt Filip Holender das Leder auf die rechte Seite zu Karlo Bartolec. Der flankt butterweich in den Strafraum, wo Nicolaj Thomsen frei einläuft und mit einem Flugkopfball aus sieben Metern die Pille im Tor versenkt.

27 Wiesinger lässt Adegbenro auflaufen. Foul und die Norweger fordern eine Karte. Der Schiedsrichter aus Georgien winkt aber ab.

25 Da war mehr drin für Carlinhos. Von der rechten Seite kommt der Ball in den Strafraum an die Fünfmeterraumgrenze, wo Carlinhos den Ball mit dem Rücken zum Tor annehmen kann. Dann kann er sich aber nicht in Richtung Tor drehen, weil er gut gestellt wird und nicht zum Abschluss auf das Tor kommt.

22 Die bisher größte Chance! Sandi Lovrič spielt einen langen Ball, den Victor Nelsson eigentlich sicher haben müsste, doch die Kugel rutscht ihm durch und dann ist Mattia Bottani plötzlich frei am Ball. Der zieht von halblinks in Richtung Strafraum ein, aber mit einem starken Lauf kommt Nelsson noch hinterher und hat schließlich ein Bein dazwischen, womit er den Abschluss zur Ecke klärt.

26 Klauss holt beim Umschaltspiel einen Freistoß heraus. Foul von Lundemo. Den Freistoß spielen die Linzer kurz ab. Holland leitet weiter auf Michorl, der Ball rollt ins Toraus.

24 Noch ist das nicht viel, was die Hessen hier anbieten. Ein Rückstand wäre inbesondere aufgrund der wenig überzeugenden Verteidigung bei gegnerischen Standards nicht unverdient. Noch halten sie aber einen wichtigen Punkt in den Händen. Trotzdem muss eine Leistungssteigerung her.

24 Tor für Lazio Rom, 1:0 durch Joaquín Correa

24 Die Oberösterreicher spielen bissig weiter. Man versucht früh den Gegner zu stören und erkämpft sich bereits in der gegnerischen Hälfte den Ball.

23 Gelbe Karte für Artem Shabanov (Dynamo Kiew)

22 Da Sporting Lissabon im zweiten Spiel der Gruppe gegen PSV mit 2:0 führt, ist das tor für den LASK in das Sechzehntelfinale weit offen. Derzeit zumindest.

21 ...und das wird auch brenzlig! Xhakas Hereingabe will Rønnow mit einer Faust klären. Hinteregger ist aber knapp vor ihm dran und köpft seinem Keeper an die ausgefahrene Hand. Dann bereinigt die SGE die Situation.

22 Gelbe Karte für Bruno Fernandes (Sporting CP)

22 Tor für Celtic Glasgow, 1:0 durch Lewis Morgan

20 Gelbe Karte für Filip Kostić (Eintracht Frankfurt)

Kostić beackert Chambers links defensiv viel zu vehement. Für sein ausgedehntes Trikotzupfen sieht er Gelb. Zudem gibt es eine nicht zu verachtende Freistoßposition...

20 Nun gibt es auch für Lugano die erste Ecke. Sandi Lovrič bringt das Spielgerät hinein, aber Ákos Kecskés verspringt die Kugel vom Fuß in die Arme von Kalle Johnsson.

21 Tooor für LASK, 0:1 durch Thomas Goiginger

... Was für ein Tor für den LASK. Die Ecke tritt Thomas Goiginger und dreht dabei den Ball direkt aufs Tor. Keeper Hansen patzt und lässt den Ball ins Tor fliegen. Jubel beim LASK über die Führung.

20 Gelbe Karte für Volodymyr Shepeliev (Dynamo Kiew)

20 Rosenborg steht jetzt besser und attackiert etwas aggressiver. Der LASK hat Probleme beim Spielaufbau. Aber jetzt gibt es Esckball für die Linzer...

18 Nach zehn Abtastminuten sind es die Engländer, die das Zepter klar in der Hand halten. Drei gute Tormöglichkeiten sprechen eine klare Sprache. Auf der anderen Seite sind die Adler noch nicht wirklich in Erscheinung getreten.

17 Die erste Ecke hat der Gast aus Kopenhagen. Bevor diese ausgeführt werden kann, spricht der Referee ein ernstes Wörtchen mit Andreas Bjelland und Olivier Custodio. Dann kommt der Ball am Elfmeterpunkt runter, aber die Gäste stehen zu weit weg, sodass Lugano sich befreien kann. Den anschließenden Konter spielen sie nicht gut aus, sonst wäre da mehr drin gewesen.

18 Tor für Dynamo Kiew, 1:1 durch Vitali Mykolenko

19 Abseits von Akintola. Knappe Entscheidung. Der Stürmer wäre da alleine vor Schlager gewesen. Zum Glück hebt der Linienrichter die Fahne.

18 Topchance für rosenborg. Jensen legt ab für Trondsen, der spitzelt den Ball auf den herauseilenden Alexander Schlager. Tolle Aktion vom Torhüter.

16 Doppelchance für die Hausherren! Zuerst köpft da Costa eine Xhaka-Ecke vom langen an den kurzen Pfosten und damit direkt in die Füße Martinellis. Der 18-Jährige scheitert aus halbrechten sechs Metern am fix reagierenden Rønnow. Beim nächsten Standard klärt Fernandes einen Kopfball eines Londoners im langen Eck klar vor der Linie.

16 Tor für Sporting CP, 2:0 durch Bruno Fernandes

16 Goiginger spielt sich rechts durch und legt zurück für James holland. Der zieht mit rechts gleich ab, jagt den Ball aber in die Mauer.

14 Noch immer leicht angeschlagen kehrt er zunächst mal aufs Feld zurück. Mal sehen, wie lange das gutgeht.

14 Dem Brasilianer scheint es nicht so wirklich gut zu gehen. Benommen schlendert er vom Platz. Ihm dürfte das Atmen für einige Momente schwer gefallen sein. Hoffentlich geht es ihm rasch wieder besser.

15 Stark vom LASK. Die Oberösterreicher holen sich oft den Ball zurück und schalten dann schnell um. Derzeit läuft die PArtie für die Linzer gut.

12 Ein Versuch aus der Distanz! Carlinhos hat im Zentrum viel Platz und versucht es dann einfach mal aus 25 Metern. Die Kugel fliegt stramm in Richtung Tor, aber Kalle Johnsson hat genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten und steht dann richtig.

12 Währenddessen liegt David Luiz am Boden, der kurz vor der Gelegenheit für seine Elf mit einem Frankfurter zusammenprallte. Für ihn sieht es nicht gut aus. Er hat offenbar Probleme am Oberkörper.

13 Das Pressing der Linzer zahlt sich aus. Rosenborg kann sich kaum entfalten. Kommt nur selten nach vorne. Bisher hat der LASK in der Defensive wenig zu tun.

11 Dicke Möglichkeit für die Gunners! Von links flankt Saka mit viel Gefühl an den Fünfmeterraum, wo Aubameyang und Willock sich gegenseitig auf den Füßen stehen. Letztlich ist es der Ex-Dortmunder, der den Kopfball unter Bedrängnis seines eigenen Mitspielers rechts vorbeisetzt. Das kann auch gut und gerne das 1:0 sein.

12 Tor für APOEL Nikosia, 0:1 durch Uroš Matić

10 Da geht es mal schnell und die Gäste haben auf der rechten Seite viel Platz. Die scharfe halbhohe Hereingabe kann Ákos Kecskés aber aus der der Gefahrenzone grätschen.

11 Feiner Antritt von Thomas Goiginger. Er spielt den Ball aber zu hoch zur Mitte. Kein Abnehmer beim LASK.

10 Akintola verliert bei einem Konter bereits im Mittelfeld den Ball. Ein Raunen geht durch das Stadion. Da hätte er mehr daraus machen müssen.

10 Gelbe Karte für Theoson Siebatcheu (Stade Rennes)

9 Willock rennt Hasebe auf der linken Außenbahn unglücklich auf den Knöchel. Für den Augenblick kann der Routinier in Frankfurts Abwehr nicht wirklich auftreten. Es wird aber wohl weitergehen.

5 Es ist ein ruhiger Start in die Begegnung, in der bisher nur wenig Tempo ist. Beide Teams sind auf sichere Bälle aus lassen das Leder durch die eigenen Reihen laufen. Ins letzte Drittel kommt das Spielgerät zurzeit noch selten.

9 Tor für Sporting CP, 1:0 durch Luiz Phellype

9 ... Nach einer guten Hereingabe klärt die LASK Abwehr an der zweiten Stange mit einem Abschlag.

8 Eckball für rosenborg. Die norweger formieren sich im Sechzehner. Die erste Hereingabe klären die Linzer ins Toraus. Wieder Eckball...

7 Die bringt allerdings nichts ein. Unterdessen wird Emery mit einem grauen Anorak ausgestattet. Nun ist er nicht mehr mit den Gäste-Akteuren zu verwechseln.

6 Gefährlich: Kamada zirkelt eine Ecke von links hoch an den ersten Pfosten. Dort klärt Chambers mit dem Scheitel vor Hinteregger und da Costa. Wieder Eckball.

7 Die Linzer erkämpfen früh im Mittelfeld den Ball. Pass auf Dominik Frieser. Der zieht aus großer distanz ab. Klar zieht der Ball über das Tor.

5 Irre: Emery wird am Spielfeldrang gebeten, seine schwarze Jacke auszuziehen, weil er damit den Leibchen der Eintracht zu sehr ähnlich sieht. Mal sehen, was der Spanier sich nun überstreifen wird. Zunächst einmal bleibt er bei seinem ursprünglichen Look. Dafür zieht er sich von der Seitenlinie ein Stück weit zurück.

6 Frühe Attacken beim LASK. Das bringt Rosenborg völlig aus dem Konzept. Die Norweger können sich kaum nach vorne spielen.

2 Die erste kleine Gelegenheit für die Gastgeber. Linus Obexer spielt einen starken Seitenwechsel von links auf die rechte Seite zu Stefano Guidotti, der am Strafraum in Schussposition kommt. Sein Abschluss geht aber zwei Meter über den Kasten.

2 Der FC Kopenhagen ist erstmal vor dem Tor. Eine Flanke kommt von rechts in den Strafraum und im Fünfmeterraum fliegt Michael Santos nur knapp an der Kugel vorbei. So geht die Pille links am Pfosten vorbei.

4 Die Gäste verwalten die Partie gut. Man lässt den Ball laufen und spielt sich gut nach vorne. Frieser wird im Strafraum gerade noch vom Ball getrennt.

3 In den ersten Augenblicken wird hier schnell klar, wie der Hase laufen wird. Arsenal ist viel in Ballbesitz und wird das Spiel machen müssen. Die Hütter-Elf dagegen presst unheimlich früh, geht sogar auf Heimkeeper Martínez drauf.

3 Die Linzer lassen den Ball gut laufen. Imkalten Trondheim machen die Linzer in den ersten Szenen das Spiel.

2 Tor für Malmö FF, 1:0 durch Rasmus Bengtsson

1 Nun rollt der Ball. Der FC Lugano, im weißen Dress, spielt zunächst von links nach rechts. Der Gast aus Kopenhagen trägt rote Trikots.

2 Potzmann spielt zu Michor. Der hebt den Ball von halblinks in die Strafraummitte. Torhüter Hansen packt aber sicher zu.

1 Das Bällchen rollt.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Es geht los in Trondheim. Der LASK in Schwarz, die Rosenborg Kicker spielen in Weiß. Recht starker Schneefall im Lerkendal. Das sollte aber kein Problem sein.

1 Spielbeginn

Die Teams kommen auf den Rasen. Es wird in St. Gallen gespielt, da das eigene Stadion von Lugano nicht für Spiele in der Europa League zugelassen ist. Drei Stunden entfernt vom heimischen Stadion befindet sich der Kybunpark, der dementsprechend nur sehr sperrlich beseztt ist.

1 Spielbeginn

90 Fazit:

Im strömenden Regen von Wankdorf kassiert YB die erste Heimniederlage seit Oktober letzten Jahres und muss noch einmal kräftig um das Erreichen der nächsten Runde zittern! Dabei erwischten die Berner einen guten Start und gingen schon nach sechs Minuten per Standard in Führung - Christian Fassnacht köpfelte einen García-Freistoß von der linken Außenbahn ein. Im weiteren Spielverlauf ließ sich die Seoane-Elf aber den Schneid abkaufen. Schon während des ersten Durchgangs verbuchte Porto eine große Gelegenheit, David von Ballmoos verkürzte gegen Moussa Marega aber geschickt den Winkel. Nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Portugiesen. Eine Viertelstunde vor Schluss belohnte sich das Conceição-Team für seine Mühen und drehte die Partie innerhalb von vier Minuten durch einen Doppelpack von Vincent Aboubakar. Der Angreifer aus Kamerun profitierte erst von einem schön vorgetragenen Angriff und konnte kurz darauf nach einer Ecke am zweiten Pfosten einschieben. YB setzte noch einmal zu einer Schlussoffensive an, Christian Fassnacht traf aber nur den Pfosten. Zum Abschluss der Gruppenphase ist der Schweizer Meister in Glasgow bei den Rangers gefordert, während Porto Feyenoord empfängt.

Die Schiedsrichter der Begegnung kommen aus Russland. Der Spielleiter ist der 41-jährige Aleksey Eskov aus Moskau. Er pfeift zum 15. Mal in der Europa League. Ihn unterstützen an der Seitenlinie Dmitriy Mosyakin und Valeriy Danchenko.

In knapp zehn Minuten geht es los. Schneefall im Lerkendal Stadion.

90 Fazit:

Borussia Mönchengladbach revanchiert sich für die Klatsche im Hinspiel und gewinnt beim Wolfsberger AC mit 1:0. Leicht war der Weg zum Sieg keineswegs. In der ersten Halbzeit waren die Österreicher insgesamt die bessere Mannschaft und vergaben in Person von Niangbo die beste Chance des Spielabschnitts. Nach der Pause hatte der WAC zudem Pech, beim Foul von Strobl an Schmid keinen Elfmeter zu bekommen. Mitten in einer recht ausgeglichenen Phase spielte dann Wendt einen Zuckerpass von der linken Seite in den Strafraum zu Stindl, der das goldene Tor des Abends markierte. Abgesehen von einer Kopfballmöglichkeit von Leitgeb mussten die Fohlen nicht mehr wirklich um den Sieg zittern und vergaben ihrerseits noch gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Mit dem Sieg führen sie nun die Gruppe J an, sind aber noch nicht sicher weiter. Der Wolfsberger AC ist nach guter Leistung am heutigen Abend hingegen ausgeschieden. Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Abend!

90 Spielende

90 Fazit:

Der vorzeitige Einzug in die K.O.-Phase der Europa League ist perfekt! Am Ende gewinnt der VfL Wolfsburg dank des Elfmetertores von Wout Weghorst (45.) aus Durchgang Eins knapp mit 1:0 auswärts gegen FK Oleksandriya und sichert sich das Ticket für das Sechzehntelfinale. Im Parallespiel leistet Gent mit einem torlosen Unentschieden gegen St. Etienne zusätzlich die benötigte Schützenhilfe. Der VfL zeigte heute insgesamt nicht die allerbeste Leistung und war vor allem ab der Hälfte des zweiten Durchgangs schwer in Bedrängnis gegen plötzlich nochmal aufdrehende Ukrainer, die alles reinwarfen, um das Aus zu verhindern. Letztlich hielten Casteels und die Wolsfburger Abwehr Stand und dürfen international überwintern. Im abschließenden Gruppenspiel gegen St. Etienne am 12. Dezember kann sich die Mannschaft aus der Autostadt nun sogar noch den Gruppensieg holen, sollte Gent im Parallelspiel gegen Oleksandriya patzen.

90 Frederik Sørensen tankt sich noch einmal an die linke Torauslinie und holt den wohl letzten Eckball heraus. Auch David von Ballmoos macht sich auf den Weg in den Sechzehner!

90 Der eingewechselte Luis Díaz schirmt das Leder an der gegenüberliegenden Eckfahne ab. Vier Minuten der angezeigten Nachspielzeit sind bereits um.

90 Spielende

90 Die letzte Minute der Nachspielzeit ist verstrichen. Pankiv hat den Abstoß auf dem Fuß liegen. Das dürfte es gewesen sein...

90 Ein Mitglied des Gästestaffs wird des Feldes verwiesen und lässt sich bei seinem weiten Weg in den Kabinentrakt eine Menge Zeit.

90 Spielende

90 Lainer läuft im Duell gekonnt seinen Gegenspieler ab und es gibt Abstoß.

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Ruddy Buquet. Der 42-jährige Franzose ist seit sieben Jahren fester Bestandteil der Europa League und kommt in dieser Saison zu seinem ersten Einsatz. Unterstützt wird er dabei an den Seitenlinien von seinen Landsmännern Guillaume Debart und Julien Pacelli.

90 Christian Fassnacht trifft den Pfosten! Eine Hereingabe von links bekommen die Gäste nicht geklärt. Jean-Pierre Nsame bleibt mit dem Versuch eines Seitfallziehers hängen, doch der Abpraller landet in weniger als zehn Metern Torentfernung bei Fassnacht. Der 26-Jährige donnert die Kugel mittig an die linke Stange!

90 Pankiv pariert glänzend! Roussillon sprintet in den Sechzehner, setzt sich stark gegen zwei, drei Gegenspieler durch und schließt flach in Richtung linkes untere Eck ab. Pankiv geht runter und packt die rechte Pranke aus.

Nach dem Auftaktsieg gegen den FC Lugano spielte der FC Kopenhagen die weiteren drei Partien alle 1:1. Mit einem Sieg soll heute aber der Weg ins Sechzehntelfinale geebnet werden. In der Liga steht das Team aus Dänemark auf dem 2. Rang hinter dem FC Midtjylland. Vor der Länderspielpause verlor das von Ståle Solbakken trainierte Team mit 1:4 beim Spitzenreiter. Es ist der einzige Punktverlust in den vergangenen fünf Spielen gewesen. Zuletzt siegte man mit 2:1 gegen Hobro IK.

90 Nochmal eine gute Möglichkeit für die Borussia! Lainer erläuft sich einen von Hofmann gespielten Pass in die Tiefe kurz vor der rechten Grundlinie. Er spielt die Murmel flach und mit Tempo in die Mitte, doch keiner kommt heran! Parallel zur Torlinie rauscht das Leder gefährlich durch den Strafraum an Freund und Feind vorbei!

90 Oliver Glasner bringt Kevin Mbabu für die Nachspielzeit, die in diesem Moment angezeigt wird und drei Minuten beträgt. William geht für den Sommer-Neuzugang der Wolfsburger runter.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Plötzlich kontert Porto! Der entscheidende Steilpass auf den möglichen Matchwinner Vincent Aboubakar gerät aber zu lang. Der Angreifer kehrt ausgelaugt zurück.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Kevin Mbabu

90 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: William

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3 Drei Minuten müssen die Gäste hier noch überstehen!

89 Einen Eckball von links kann Christian Fassnacht verlängern. Die Kugel rauscht allerdings deutlich am langen Eck vorbei.

90 Sommer fängt einen ungefährlichen Kopfball ab.

90 Ein abgefälschter Schuss von Wernitznig führt zu einer Ecke für den WAC!

89 Wohl dem, der solch einen offensiven Wechsel vollziehen kann. Für Thuram kommt Raffael.

88 Gelbe Karte für Alex Telles (FC Porto)



88 Gelbe Karte für William (VfL Wolfsburg)



88 YB wirft noch einmal alles nach vorne. Ein Punktgewinn würde dem Schweiter Meister schon enorm helfen, um die Portugiesen in der Gruppe auf Distanz zu halten.

88 Die letzten Minuten laufen und der VfL hält immmer noch das Ticket für die K.O.-Phase in der Hand. Oleksandriya versucht alles, läuft sich die Lunge aus dem Leib, kommt jetzt aber nicht mehr so leicht durch.

89 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Raffael

89 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Marcus Thuram

88 Herrmann wird von Hofmann mit einem guten Pass halblinks vor den Kasten geschickt, doch Kofler ist erneut zur Stelle und zuerst am Leder!

87 Gelingt dem WAC noch der Lucky Punch oder spielt die Elf vom Niederrhein die Punkte souverän nach Hause?

86 Letzter Wechsel bei den Ukrainern: Der völlig ausgepumpte Luchkevych macht Platz für Zaderaka, der in dieser Europa League-Saison bereits gegen St. Etienne mit einem schönen Fernschuss getroffen hat.

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Oussama Idrissi (AZ Alkmaar)

90 Tor für Espanyol Barcelona, 2:2 durch Sergi Darder

90 Gelbe Karte für Marco Bizot (AZ Alkmaar)

90 Gelbe Karte für Rajko Brežančić (Partizan Belgrad)

90 Tor für AZ Alkmaar, 2:2 durch Ferdy Druijf

90 Gelbe-Rote Karte für Eldar Čivić (Ferencvárosi TC)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Ferencvárosi TC, 2:1 durch Michal Škvarka

90 Gelbe Karte für Adem Ljajić (Besiktas Istanbul)

90 Tor für Besiktas Istanbul, 2:1 durch Adem Ljajić

90 Spielende

90 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Bibras Natcho

90 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Igor Vujačić

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Iturraspe (Espanyol Barcelona)

90 Gelbe Karte für Myenty Abena (Slovan Bratislava)

90 Gelbe Karte für Bibras Natcho (Partizan Belgrad)

86 Doch so wird das nichts! Nicolas Ngamaleu Nicolas Ngamaleu schlägt eine Hereingabe von links direkt ins Toraus.

86 Einwechslung bei FC Oleksandriya: Maksym Zaderaka

86 Auswechslung bei FC Oleksandriya: Valeri Luchkevych

85 Der Mann, der die große Chance auf das Tor für die Hausherren, verlässt das Feld: Anderson Niangbo. Für ihn ist nun Marc Andre Schmerböck dabei.

85 Der erfahrene Verteidiger kann weitermachen, dafür verlässt Jesús Corona den Platz. YB ist nun gefordert.

Ein Mal duellierten sich beide Klubs bisher – im Hinspiel nämlich, als die Engländer klar die Oberhand behielten (3:0). Dabei war für die Adler eigentlich mehr drin. Lange Zeit lagen sie nur mit einem Treffer zurück, verpassten es allerdings, durch die schlechte Chancenverwertung Zählbares mitzunehmen. Gegen effektive Londoner reichte es so nur zu einer am Ende etwas zu hoch ausgefallenen Niederlage.

85 Einwechslung bei FC Porto: Diogo Leite

88 Tor für AZ Alkmaar, 1:2 durch Ferdy Druijf

88 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Campuzano

88 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Sergi Darder

85 Einwechslung bei Wolfsberger AC: Marc Andre Schmerböck

85 Auswechslung bei FC Porto: Jesús Corona

85 Auswechslung bei Wolfsberger AC: Anderson Niangbo

84 Thuram hat rechts am Strafraum zu viel Platz und will flach in die Mitte spielen. Gollner ist in höchster Not dazwischen!

83 Beim folgenden Eckstoß kann erst Strobl das Leder nicht verarbeiten, gibt dieses aber noch zu Innenverteidiger-Kollege Bensebaini weiter. Seine Direktabnahme wird abgeblockt!

83 Der Lärmpegel im Stade de Suisse steigt in ungeahnte Höhen. Pepe lässt sich lange Zeit behandeln und sammelt anschließend am Spielfeldrand geworfene Feuerzeuge auf.

87 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Erik Daniel

87 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Rafael Ratão

87 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Claudiu Keșerü

87 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jakub Świerczok

82 Der heute oft überforderte Saidy Janko muss vom Platz. Mit der Hereinnahme von Guillaume Hoarau betritt wieder eine zweite Spitze das Feld.

86 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Dávid Sigér

86 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Michal Škvarka

86 Auswechslung bei Sporting Braga -> Paulinho

86 Einwechslung bei Sporting Braga -> Pablo Santos

83 Gute erste Aktion von Klaus! Nur drei Minuten auf dem Rasen und schon hat Wolfsburgs Flügelspieler den zweiten Treffer an diesem Abend auf dem Fuß. Ein Heber landet bei Klaus auf der freien rechten Seite, doch Pankiv verhindert mit einer starken Parade den Einschlag.

82 Der VfL bekommt seine Offensivqualitäten in den letzten Minuten nicht mehr auf den Platz. Oleksandriya hat die berühmte zweite Luft bekommen. Vielleicht kann Klaus jetzt nochmal für ein bisschen Schwung sorgen.

81 Einwechslung bei BSC Young Boys: Guillaume Hoarau

81 Auswechslung bei BSC Young Boys: Saidy Janko

85 Gelbe Karte für Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar)

85 Auswechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Jens Toornstra

85 Einwechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Yassin Ayoub

Entsprechend werden Stimmen um Arsenal-Trainer Unai Emery laut, die dessen Job in Gefahr sehen. Der jedoch möchte davon nichts wissen. Seine Aufgabe sei es, “das Match vorzubereiten und nur darauf zu schauen“. Vor allem die eigenen Supporter möchte der Übungsleiter wieder mitnehmen: “Wir leisten in diesem Wettbewerb gute Arbeit, müssen aber unseren ersten Platz weiterhin verteidigen. Unser zweites Ziel ist es, zu gewinnen und wieder näher an die Fans heranzurücken“.

82 Beinahe fällt das 2:0! Herrmann sprintet couragiert über die linke Seite und schickt mit gutem Timing Bénes in die Gasse halblinks vor Kofler. Er berührt die Kugel mit den Zehen, der Wolfsbeger Keeper ist hauchdünn noch am Ball und lenkt ihn somit neben den rechten Pfosten!

80 Gelbe Karte für Vincent Aboubakar (FC Porto)

Der Kameruner reißt sich nach seinem Doppelpack das Trikot vom Leib.

84 Gelbe Karte für Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers)

80 Mehmedi hat früher Feierabend. Der Schweizer verlässt den Rasen im Tausch für den angekündigten Felix Klaus, mit dem Oliver Glasner nochmal ein bisschen Entlastung von seinem Team sehen will.

83 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Franck Boli

83 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Nikolay Signevich

83 Gelbe-Rote Karte für Myron Boadu (AZ Alkmaar)

83 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Dávid Holman

83 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Marin Ljubičić

80 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Klaus

80 Eine Ecke von der linken Seite führt zum Ping-Pong-Spiel im Wolfsberger Strafraum. Kurz scheint es so, als würde Thuram zum Schuss kommen, doch die Österreicher können klären.

80 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Admir Mehmedi

79 Tooor für FC Porto, 1:2 durch Vincent Aboubakar

Doch die Portugiesen wollen mehr! Eine Ecke von rechts wird noch abgefälscht und rauscht durch den Fünfmeterraum bis auf den zweiten Pfosten, wo Vincent Aboubakar die Kugel noch annehmen kann und aus kürzester Distanz einschiebt!

82 Gelbe Karte für Mohamed Elneny (Besiktas Istanbul)

77 Was wird die Schlussphase bringen? Mit einer Punkteteilung könnten wohl beide Teams leben. YB hätte weiterhin beste Chancen auf den Einzug in die nächste Runde und Porto würde eine kleine Hoffnung am Leben erhalten.

Der FC Lugano bisher eine schwache Saison. Vier Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen stehen zu Buche und reichen nur für den 7. Platz. Am vergangenen Wochenende gewann das Team von Maurizio Jacobacci mit 3:0 gegen den Tabellenletzten FC Thun. In der Europa League gab es bis hierher zweimal ein 0:0-Remis gegen Dinamo Kiev und zuletzt gegen Malmö FF. Niederlagen gab es jeweils im Hinspiel gegen Kopenhagen und Malmö.

79 Im Parallelspiel ist die Entscheidung übrigens schon vor der Pause gefallen: Rom führt souverän seit der 45. Minute mit 3:0.

81 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Melendo

81 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Jonathan Calleri

81 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Wanderson

81 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Mavis Tchibota

81 Gelbe Karte für Anicet Andrianantenaina (Ludogorez Rasgrad)

77 Der Standard bleibt ohne Folgen für die Wolfsburger, die jetzt aber kaum noch hinten raus kommen. Das werden nochmal spannende 13 Minuten. Auf der Bank macht sich in diesem Moment Felix Klaus zur Einwechslung bereit.

77 Für den aktiven, aber heute glücklosen Pléa ist nun Herrmann auf dem Rasen für Gladbach. Sorgt er vielleicht für die Entscheidung?

80 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Diogo Jota

80 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Patrick Cutrone

80 Auswechslung bei KAA Gent -> Jonathan David

80 Einwechslung bei KAA Gent -> Brecht Dejaegere

80 Auswechslung bei AS Saint-Étienne -> Yann M'Vila

80 Einwechslung bei AS Saint-Étienne -> Robert Berić

77 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Patrick Herrmann

76 Oleksandriya wirft alles rein! Luchkevych tankt sich über rechts an Brooks vorbei in den Sechzehner und geht zu Boden. Den Elfmeter gibt's nicht, aber der Ball wird zur Ecke nach draußen getragen...

77 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Alassane Pléa

77 Leitgeb! Plötzlich haben die Hausherren die Chance auf den Ausgleich. Ein Freistoß segelt aus dem Halbfeld hoch und weit in den Strafraum vor das Tor. Zakaria und Wendt sind zu weit von ihrem Gegenspieler Leitgeb entfernt, der hochsteigt und aus sieben Metern den Schädel in die Flanke hält. Sommer ist zur Stelle!

79 Tor für Sporting Braga, 3:3 durch Fransérgio

79 Gelbe Karte für Mahdi Camara (AS Saint-Étienne)

75 Tooor für FC Porto, 1:1 durch Vincent Aboubakar

Eine Viertelstunde vor Schluss ist es passiert! Otávio leitet die schnelle Kombination mit einem Steilpass aus der Zentrale ein. Moussa Marega leitet von der linken Strafraumseite umgehend zum mittig postierten Vincent Aboubakar weiter, der aus zehn Metern halbhoch in das rechte Eck trifft. Da haben sich die Berner überrumpeln lassen!

74 Moussa Marega köpft die Hereingabe am zweiten Pfosten recht deutlich über den Kasten. Mit Luis Díaz bringen die Gäste einen kolumbianischen Offensivmann.

75 Nach einer guten und engagierten Leistung mit vielen ansehnlichen Dribblings verlässt das Mittelfeldtalent Romano Schmid auf Seiten der Wolfsberger das Feld. Für ihn kommt nun Christopher Wernitznig ins Spiel.

78 Gelbe Karte für Mohamed Ezzarfani (Espanyol Barcelona)

78 Gelbe Karte für Ibrahim Rabiu (Slovan Bratislava)

78 Auswechslung bei KAA Gent -> Laurent Depoitre

78 Einwechslung bei KAA Gent -> Alessio Castro-Montes

75 Einwechslung bei Wolfsberger AC: Christopher Wernitznig

74 Einwechslung bei FC Porto: Luis Díaz

75 Auswechslung bei Wolfsberger AC: Romano Schmid

74 Für die frische Offensivkraft verlässt Torschütze Stindl den Rasen, der mit persönlichen Sprechchören von den Fans gefeiert wird.

77 Isael (Ferencvárosi TC) verschießt einen Elfmeter

77 Auswechslung bei Rangers FC -> Sheyi Ojo

77 Einwechslung bei Rangers FC -> Scott Arfield

77 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Marcelinho

77 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Svetoslav Dyakov

74 Auswechslung bei FC Porto: Loum

73 Doch Porto bleibt am Drücker. Gerade zieht Jesús Corona gegen Saidy Janko ein Foul, Alex Telles tritt aus halblinker Position zum Freistoß an.

73 Der VfL tut gut daran in dieser Phase den Deckel drauf zu machen, um in der Schlussviertelstunde hier nicht doch nochmal in die Bredouille zu kommen. Die Jungs aus der Autostadt lassen sich aktuell etwas von der Nervosität der Hausherren anstecken, die hier und heute mit einer Niederlage ausgeschieden wären. Im Falle eines Unentschiedens wäre am letzten Spieltag Mitte Dezember dagegen noch alles drin.

76 Gelbe Karte für Dídac Vilà (Espanyol Barcelona)

76 Gelbe Karte für Fernando Calero (Espanyol Barcelona)

76 Gelbe-Rote Karte für Michael Ngadeu-Ngadjui (KAA Gent)

76 Gelbe Karte für Vladimir Stojković (Partizan Belgrad)

76 Auswechslung bei Besiktas Istanbul -> Oğuzhan Özyakup

76 Einwechslung bei Besiktas Istanbul -> Güven Yalçın

76 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Moha

76 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Dejan Drazič

76 Auswechslung bei ZSKA Moskau -> Vadim Karpov

76 Einwechslung bei ZSKA Moskau -> Jaka Bijol

76 Tor für ZSKA Moskau, 1:1 durch Fedor Chalov

73 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Breel Embolo

73 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Lars Stindl

71 Nun herrscht Aufregung. Vincent Aboubakar wird im Sechzehner leicht von Michel Aebischer geschubst, geht zu Fall und fordert Penalty. Der Unparteiische bittet den Angreifer, möglicht schnell wieder aufzustehen und das Reklamieren zu unterlassen.

72 Pléa verliert mit einem leichtfertigen Dribbling den Ball im Raum vor dem Sechzehner. Er hat Glück, dass Wolfsberg nicht zu einer gefährlichen Hereingabe kommt. Apropos Gefahr: Für die soll gleich Breel Embolo sorgen. Der Schweizer macht sich bereit.

Einen noch schlechteren Trend haben die Gunners vorzuweisen. Seit sechs Pflichtspielen warten sie auf einen Dreier. Den letzten gab es vor etwas mehr als einem Monat gegen Guimarães in der Europa League. Seitdem gab es vier Remis und zwei Niederlagen. In der Premier League rutschten sie vom fünften auf den achten Rang ab. Immerhin sieht es dafür international besser aus. Mit einem Sieg wären sowohl das Weiterkommen als auch der Gruppensieg perfekt.

75 Tor für Besiktas Istanbul, 1:1 durch Enzo Roco

75 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Seydouba Soumah

75 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Aleksandar Šćekić

75 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Adama Traoré

75 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Rúben Vinagre

71 Gelbe Karte für Denys Bezborodko (FC Oleksandriya)

Es gibt gleich die nächste Gelbe Karte hinterher. Oleksandriyas Stürmer Denys Bezborodko geht mit gestrecktem Bein gegen Brooks zu Werke und hat Glück, dass er den Wolfsburger Innenverteidiger nicht richtig erwischt. Das hätte böse enden können.

71 Stark von Bénes! Erst hat der Mittelfeldmann im Mittelfeldzweikampf knapp die Fußspitze dazwischen und unterbindet den Konter schließlich mit einer guten Grätsche auf der Außenbahn.

74 Gelbe Karte für Gökhan Gönül (Besiktas Istanbul)

70 Fabian Lustenberger verlässt ausgelaugt den Platz. Jordan Lotomba soll dabei mithelfen, den knappen Vorsprung über die letzten 20 Minuten plus Nachspielzeit zu bringen.

Schiedsrichter ist in Trondheim der Georgier Giorgi Kruashvili. Gespielt wird im Lerkendal Stadion.

73 Auswechslung bei Sporting Braga -> Ricardo Horta

73 Einwechslung bei Sporting Braga -> Rui Fonte

73 Auswechslung bei AS Saint-Étienne -> Loïs Diony

73 Einwechslung bei AS Saint-Étienne -> Zaydou Youssouf

70 Einwechslung bei BSC Young Boys: Jordan Lotomba

70 Auswechslung bei BSC Young Boys: Fabian Lustenberger

69 Der Gegentreffer hat offensichtlich eine Wirkung gezeigt. Wolfsberg scheint in dieser Phase des Spiels etwas gedämpft. Jetzt fehlt ihnen in einigen Szenen die Genauigkeit.

68 Eine weite Hereingabe von rechts fängt Jesús Corona am langen Pfosten mit der Brust ab. Aus spitzem Winkel trifft er aber nur das Außennetz.

In der Bundesliga hat der LASK alle acht Auswärtspartien gewonnen. Rosenborg steckt in der Krise. Eine Runde vor Schluss liegt man nur auf dem vierten Platz.

69 Gelbe Karte für Jérôme Roussillon (VfL Wolfsburg)

Jérôme Roussillon sieht wegen Einsatzes des Ellenbogens im Zweikampf den Gelben Karton.

67 Casteels mit Schwierigkeiten! Wolfsburg bekommt den Ball nicht richtig hinten raus und Grechyshkin zieht aus Reihe zwei einfach mal ab. Die Pille rauscht mit Dampf Richtung Tor und der Schlussmann des VfL lässt zur Seite prallen. Zum Glück für die Wölfe steht dort kein Ukrainer zum Abschluss parat.

66 So einfach darf man das Leder nicht verlieren! Die Seoane-Elf schafft es immerhin mal, das Geschehen vom eigenen Drittel ins Mittelfeld zu verlagern. Dann lässt sich Saidy Janko aber leichtfertig die Kugel abnehmen und leitet die nächste Angriffswelle der Portugiesen ein.

71 Auswechslung bei AS Rom -> Edin Džeko

71 Einwechslung bei AS Rom -> Henrikh Mkhitaryan

71 Auswechslung bei AS Rom -> Lorenzo Pellegrini

71 Einwechslung bei AS Rom -> Cengiz Ünder

71 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Dani de Wit

71 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Jordy Clasie

71 Auswechslung bei KAA Gent -> Roman Yaremchuk

71 Einwechslung bei KAA Gent -> Giorgi Kvilitaia

Der LASK ist die Auswärtsmannschaft der Stunde. In Trondheim wil man diese Serie fortsetzen.

67 Gladbach kommt nun besser zu Möglichkeiten! Thuram wird links im Strafraum gesucht und mit einem flachen Pass gefunden. Der Winkel ist beim folgenden Schuss jedoch etwas zu spitz, sodass er nur den Keeper anschießen kann.

LASK Trainer Valerien Ismael: "Wir haben uns eine super Ausgangslage geschaffen durch den Sieg gegen Eindhoven, und es ist klar, dass wir uns jetzt durch eine Topleistung belohnen wollen."

70 Gelbe Karte für Ryan Jack (Rangers FC)

Tritt dies nicht ein, würde es am 12. Dezember zu einem Finale gegen Sporting Lissabon kommen. Im Heimspiel würde dann ein Punktegewinn reichen.

66 Im Parallelspiel zwischen St. Etienne und KAA Gent steht es weiterhin torlos 0:0. Damit läuft aktuell alles für den VfL Wolfsburg, der nicht mehr weit von dem Einzug in die K.O.-Phase entfernt ist.

69 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Granero

69 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Mohamed Ezzarfani

69 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Raúl Jiménez

69 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Pedro Neto

69 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Zoran Tošić

69 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Rajko Brežančić

69 Auswechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Sam Larsson

69 Einwechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Luciano Narsingh

Ein Sieg in Trondheim und eine Pleite von PSV eindhoven gegen Sporting Lissabon würde den LASK bereits vor dem letzten Spieltag im Europapokal überwintern lassen.

66 Pléa verpasst die Entscheidung! Damit hätten die Fohlen die drei Punkte quasi schon sichern können. Bei einem Tempogegenstoß legt Thuram die Pille in einer ähnlichen Situation wie beim 1:0 von links in den Lauf von Pléa. Der kommt kurz vor dem herauseilenden Keeper per Grätsche ans Leder und schießt knapp rechts am Tor vorbei!

66 Wie reagieren die Österreicher nun auf den Rückstand? Können sie die Aggressivität und Zielstrebigkeit früherer Minuten erneut auf den Rasen bringen?

Vizepräsident Jürgen Werner ist sich der Tragweite der Partie bewusst. "Wenn wir das schaffen, wäre das ein Meilenstein." Ein Sieg in Trondheim würde die Premierensaison in der Europa League aus Sicht des LASK krönen.

68 Gelbe Karte für Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers)

68 Tor für Feyenoord Rotterdam, 2:2 durch Luis Sinisterra

65 Arnold verursacht einen Freistoß in der eigenen Hälfte, doch Bruma und Guilavogui haben die Kopfballhoheit für sich und bereinigen die Szene problemlos.

64 YB kann kaum mehr für Entlastung sorgen. Moussa Marega schirmt das Leder am rechten Pfosten ab und holt geschickt eine Ecke heraus.

“An Optimismus fehlt es uns nicht“, gibt sich SGE-Coach Adi Hütter trotzig. Trotz dreier Pflichtspielpleiten am Stück ist der Österreicher davon überzeugt, “dass wir hier etwas mitnehmen können. Dafür sind wir auch da, aber wir wissen natürlich, mit wem wir es zu tun haben“. Naturgemäß nicht glücklich ist er über die Tatsache, dass keine Eintracht-Fans mitreisen dürfen: “Das stört uns logischerweise auch, dass uns unsere Anhänger nicht unterstützen dürfen. Wir müssen uns aber auf unsere Aufgabe konzentrieren und das ist das Spiel“.

65 Gerade kam die Durchsage: Mehr als 12.000 Zuschauer haben heute den Weg ins Stadion gefunden.

63 Alex Telles dringt mit viel Tempo nach vorne und wird zu Fall gebracht. Der Unparteiische gibt Vorteil und der Angriff der Portugiesen läuft weiter.

Während der LASK in der bundesliga von Sieg zu Sieg eilt, ist Rosenborg in Norwegen das Krisenteam der Stunde. Deshalb erhofft man sich auf Seiten der Linzer eine Fortsetzung der Auswärtsstärke der Oberösterreicher.

63 Den folgenden Freistoß erwischt Pléa mit dem Kopf und setzt die Pille aus zwölf Metern rechts auf das Tornetz!

62 Erster Wechsel bei den Wölfen: Trainer Oliver Glasner nimmt den heute eher unauffälligen und glücklosen João Victor runter und bringt Renato Steffen, der positionsgetreu auf dem linken Flügel übernimmt.

66 Tor für Ludogorez Rasgrad, 0:1 durch Claudiu Keșerü

61 Jesús Corona sorgt immer wieder für Sorgenfalten bei den Bernern. Einen Doppelpass bekommt der Mexikaner im Sechzehner wieder, den hohen Ball kann ihm Frederik Sørensen aber gerade noch wegspitzeln.

Wenn die Linzer heute in Trondheim gegen Rosenborg gewinnen, kann man mit dem Aufstieg in die Ko Runde rechnen. Dementsprechend konzentriert geht die Elf von Trainer Valerien Ismael ans Werk.

65 Tor für Sporting Braga, 2:3 durch Paulinho

65 Tor für Rangers FC, 1:2 durch Alfredo Morelos

62 Gelbe Karte für Manfred Gollner (Wolfsberger AC)

Jetzt muss der niederländische Schiri den ersten Karton zücken. Gollner geht rustikal mit recht gestrecktem Bein von hinten gegen Bénes zu Werke. Das lässt der Schiedsrichter richtigerweise nicht durchgehen!

61 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen

61 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: João Victor

60 Auf der Gegenseite bleibt die Gefahr deutlich kleiner. Eine Flanke von der linken Seite landet am langen Pfosten auf dem Kopf von Banada, der die Pille aber richtig drücken kann und nur über den Kasten befördert.

64 Auswechslung bei AS Saint-Étienne -> Jean-Eudes Aholou

64 Einwechslung bei AS Saint-Étienne -> Arnaud Nordin

64

64 Auswechslung bei ZSKA Moskau -> Arnór Sigurðsson

64 Einwechslung bei ZSKA Moskau -> Ilzat Akhmetov

60 Eine Stunde ist gespielt. Die Gäste scheinen langsam zu realisieren, dass sie mit einer Niederlage aus dem Wettbewerb ausscheiden würden, und geben noch einmal alles.

63 Gelbe Karte für Caner Erkin (Besiktas Istanbul)

60 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Lars Stindl

Verdient oder nicht - Gladbach geht in Führung! Das ging gerade viel zu schnell für die Österreicher! Wendt wird mit einem guten Pass in den Lauf auf die Reise geschickt. Auf der linken Außenbahn zögert er nach der Ballmitnahme nicht lange und spielt den Ball flach und schnell an der Abwehrreihe vorbei maßgenau auf Stindl vor dem Tor, der aus zehn Metern ins linke Eck einschiebt! Starke Aktion.

58 Der VfL näher sich weiter an! William probiert's nach einem weiteren starken Pass von Weghorst aus der zweiten Reihe und prüft Oleksandriyas Schlussmann Pankiv, der wieder prallen lassen muss. Erst im zweiten Anlauf kann die Nummer 79 den Ball sichern.

58 Roger Assalé verlässt nach einem glücklosen Auftritt den Platz. Christopher Pereira soll nun für mehr Stabilität in der Defensive sorgen.

58 An der linken Strafraumkante behauptet Wendt die Pille gegen Novak und legt auf Stindl im zentralen Rückraum ab. Der Kapitän der Fohlen produziert eine Direktabnahme, welcher jedoch zu wenig Power mit sich bringt. Kofler hat das Ding.

58 Einwechslung bei BSC Young Boys: Christopher Pereira

61 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Roland Varga

61 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Oleksandr Zubkov

61 Gelbe Karte für Dávid Holman (Slovan Bratislava)

58 Auswechslung bei BSC Young Boys: Roger Assalé

So richtig rosig sieht die Gesamtlage bei den Hessen derzeit nicht aus. Nicht nur kassierten sie zuletzt in der Bundesliga zwei Niederlagen in Serie (0:1 beim SC Freiburg; 0:2 gegen den VfL Wolfsburg). Auch im internationalen Vergleich ist noch Luft nach oben. Weil die letzte Partie vor drei Wochen bei Standard Liège verloren ging (1:2), sind sie nun punktgleich mit den Belgiern aufgrund der schwächeren Tordifferenz auf Platz drei. Während Lüttich bei Schlusslicht Vitória Guimarães vorlegen darf, müssen die Frankfurter bei Gruppenfavorit Arsenal bestehen.

57 Schmid probiert es aus ähnlicher Position nach schickem Dribbling mit dem Schlenzer, doch die Kugel fliegt knapp links am Kasten vorbei! Gladbach muss aktuell mit dem Ergebnis zufrieden sein.

57 Gelbe Karte für Wilson Manafá (FC Porto)

Der zur Pause eingewechselte Rechtsverteidiger lässt Roger Assalé nahe der Seitenlinie über die Klinge springen.

60 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Stijn Wuytens

60 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Yukinari Sugawara

60 Gelbe Karte für Fedor Chalov (ZSKA Moskau)

Auf eine große Bilanz zwischen den beiden Teams kann man nicht schauen, denn das Hinspiel war das erste Aufeinandertreffen der beiden Clubs. Der FC Kopenhagen gewann mit 1:0. Den Siegtreffer schoss Michael Santos in der 50. Minute.

55 Porto verpasst den Ausgleich! Die Drachen kontern über Jesús Corona, der viel zu leicht durch die Zentrale marschieren darf und von der Sechzehnerkante zum Abschluss kommt. David von Ballmoos wehrt den Flachschuss zur Seite ab, wo es Moussa Marega aus spitzem Winkel probiert. Die Kugel wird von einem Abwehrbein gerade noch am Kasten vorbeigelenkt!

56 FK Oleksandriya wechselt zum zweiten Mal. Dmytro Shastal, der die Großchance der Ukrainer in der ersten Hälfte hatte, geht runter und macht Platz für Außenbahnspieler Maksym Tretyakov.

56 Weissman zieht aus zweiter Reihe einfach mal wuchtig ab. Sein Schuss aus 18 Metern geht von halbrechts gut einen Meter drüber!

54 Der niederländische Schiri lässt weiterhin recht viel laufen. Auch als Gollner Thuram im Strafraum an der Schulter packt und der Stürmer daraufhin fällt, bleibt er seiner Linie treu.

55 Einwechslung bei FC Oleksandriya: Maksym Tretyakov

55 Auswechslung bei FC Oleksandriya: Dmytro Shastal

58 Auswechslung bei Sporting Braga -> Wallace

58 Einwechslung bei Sporting Braga -> Wilson Eduardo

53 Nächste gute Möglichkeit für den VfL! Die Wolfsburger spielen sich erneut stark über die rechte Seite in den Sechzehner, wo Weghorst am kurzen Pfosten gegen Dubra den Kürzeren zieht.

53 Schmid geht an der halbrechten Strafraumkante ins Dribbling und Strobl geht mit seiner Klärung auf Nummer sicher. Liendl zirkelt den Eckstoß von der rechten Seite im hohen Bogen in die Zentrale. Leitgeb will gegen Zakaria hochgehen, kommt jedoch zu Fall. Das war jedoch viel zu wenig für einen Elfmeter und "normales Geschiebe" beim Standard.

53 Kurz nach seinem Zusammenprall hilft Zesiger erst an der rechten Seitenlinie aus und klärt eine Hereingabe dann konsequent per Dropkick. Der frühere GC-Verteidiger bildet zusammen mit Frederik Sørensen einen soliden Abwehrverbund.

Schauen wir rasch auf die Aufstellungen beider Teams. Die Gäste nehmen mit Blick auf das zurückliegende Wochenende (0:2 gegen den VfL Wolfsburg) ganze sechs Wechsel vor. Rønnow, da Costa, Abraham, Fernandes, Kamada und André Silva rücken für Wiedwald, Durm (beide nicht im Kader), N'Dicka, Gaćinović (beide Bank), Rode (Knieblessur) und Dost (muskuläre Beschwerden) in die Startelf. Bei den Hausherren gibt es im Unterschied zum Samstag (2:2 gegen den FC Southampton) ebenfalls sechs Veränderungen. Bellerín (Oberschenkelprobleme), Leno, Özil, Torreira, Guendouzi und Lacazette (alle Bank) werden durch Mustafi, Martínez, Willock, Martinelli, Xhaka und Saka ersetzt.

55 Auswechslung bei ZSKA Moskau -> Konstantin Kuchaev

55 Einwechslung bei ZSKA Moskau -> Alan Dzagoev

51 Pléa nimmt eine flache Hereingabe in den Strafraum in aussichtsreicher Position an, kann das Leder aber nicht richtig mitnehmen. Er kommt trotzdem zum Abschluss, doch sein Versuch wird geblockt. Vielleicht wäre es cleverer gewesen, den Ball durchzulassen, denn im Rückraum hatte sich Thuram positioniert.

51 Nach einem kurzen Unterbruch können beide Akteure glücklicherweise weitermachen. YB versucht weiterhin, sich nicht nur auf Defensivarbeit zu beschränken.

54

54 Gelbe Karte für Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

50 Immer wieder wird Wolfsberg gefährlich. Schmitz flankt auf den Kopf von Schmid am langen, rechten Pfosten. Der kriegt jedoch etwas zu wenig Druck hinter die Pille, als er Sommer aus spitzem Winkel prüfen will. Kein Problem für den Keeper.

49 Zwischen Cédric Zesiger und Otávio kommt es zu einem heftigen Zusammenprall. Der Brasilianer lässt im Zweikampf das Bein stehen, geht aber ebenfalls zu Boden. Beide müssen auf dem Rasen behandelt werden.

53 Auswechslung bei AS Rom -> Aleksandar Kolarov

53 Einwechslung bei AS Rom -> Leonardo Spinazzola

53 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Pantelis Hatzidiakos

53 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Ferdy Druijf

53 Gelbe Karte für Necip Uysal (Besiktas Istanbul)

53 Tor für Rangers FC, 1:1 durch Alfredo Morelos

49 Sommer ist zur Stelle! Weissman wird mit einem tollen Steilpass bis an die Sechzehnerkante geschickt, kommt allerdings einen Schritt zu spät. Sommer kann die Kugel aufnehmen.

49 Fast das 0:2! Weghorst schickt Mehmedi per Steckpass auf Rechts auf die Reise und der Schweizer bringt das Leder präzise in den Fünfer. João Victor läuft ein, läuft aber einfach über das hereinfliegende Leder drüber. Den kann man auch mal machen.

Da wird der FC Kopenhagen aber etwas gegen haben. Mit sechs Punkten führen sie punktgleich mit Dinamo Kiev die Gruppe an. Gewinnen heute beide Teams ihre Spiele, ist die Gruppe entschieden. Holt Malmö FF gegen Kiev punkte, wird die Entscheidung auf die letzten Spiele der Gruppenphase vertagt.

48 Gladbach probiert es mit einer Kombination über die rechten Seite, aber Abwehrmann Goller ist engagiert dazwischen und wird schließlich mit einem Foul der Gladbacher gestoppt. Die Gefahr ist bedingt durch den Freistoß für die Hausherren wieder dahin.

In der Gruppe B ist für alle Mannschaften noch alles möglich. Wie ausgeglichen die Gruppe ist, zeigt die Anzahl der Unentschieden. Von acht Partien endeten fünf mit einem Remis. Die Gastgeber aus Lugano spielten zweimal Unentschieden und holten keine weiteren Punkte. Damit bilden sie mit zwei Punkten das Schlusslicht, könnten sich aber mit einem Sieg für den letzten Spieltag noch einmal in Position für eine Überraschung schießen.

47 Die Ukrainer starten mit einem Freistoß von der linken Sechzehnerkante, bei dem Grechyshkin aber an einem Wolfsburger Abwehrspieler hängen bleibt. Der Nachschuss fliegt klar am Tor vovn Koen Casteels vorbei.

48 YB legt mutig los. Roger Assalé läuft zentral auf den Kasten zu und versucht, den halblinks postierten Jean-Pierre Nsame in Szene zu setzen. Der Drei-Tore-Mann vom Wochenende steht jedoch deutlich im Abseits und greift nicht in das Geschehen ein.

51 Auswechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Martin Škrtel

51 Einwechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Berkay Özcan

Hallo und herzlich willkommen zum fünften Spieltag der Europa League! Für die Eintracht aus Frankfurt geht es heute beim FC Arsenal um nicht weniger als eine gute Ausgangslage für den Einzug in das Sechzehntelfinale. Klar ist aber auch, dass das eine ganz harte Herausforderung wird. Anstoß im Emirates Stadium ist um 21:00 Uhr.

46 Schmid wird ungeschickt von Strobl im Strafraum gefällt, weil der Verteidiger ihm auf den Fuß tritt. Gladbach hat in dieser Szene großes Glück!, dass Wolfsberg in der Szene keinen Elfmeter bekommen hat!

46 Es geht weiter! Sérgio Conceição nimmt schon zur Pause den ersten Wechsel vor, Wilson Manafá ersetzt den bereits verwarnten Chancel Mbemba auf der Rechtsverteidigerposition.

46 Weiter geht's in Lviv! Schiedsrichter Schüttengruber gibt das Leder wieder frei und eröffnet den zweiten Durchgang, den beide Teams vorerst ohne personelle Wechsel angehen werden.

46 Einwechslung bei FC Porto: Wilson Manafá

46 Auswechslung bei FC Porto: Chancel Mbemba

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auf geht's in die zweite Hälfte! Beide Teams sind unverändert zurück auf den Rasen gekommen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Alexandru Epureanu

46 Einwechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Robinho

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Besiktas Istanbul -> Tyler Boyd

46 Einwechslung bei Besiktas Istanbul -> Georges-Kévin N'Koudou

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Besiktas Istanbul -> Rebocho

46 Einwechslung bei Besiktas Istanbul -> Adem Ljajić

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit dem Ende der ersten Halbzeit sichert sich der VfL Wolfsburg die 1:0-Führung gegen FK Oleksandriya an diesem fünften Spieltag in der EL-Gruppenphase. Die Ukrainer erwischten den besseren Start in die Partie und präsentierten sich in den ersten zehn Minuten als das überlegene Team. Die erste gute Chance ging trotzdem auf das Konto der Wölfe. Mehmedi brachte die Pille in der 14. Minute nicht per Kopf über die Linie. Fünf Minuten später rettete dann Koen Casteels gegen Shastal nach einer Ecke. Kurze Zeit später nickte Brooks einen Standard wieder auf der Gegenseite nur über den Querbalken. Danach wurde die Partie etwas zerfahrener. Oleksandriya musste verletzungsbedingt wechseln und legte sich die Pille dann mit dem Halbzeitpfiff in Form eines wenig cleveren Fouls von Dubra im Sechzehner gegen Weghorst selbst ins Netz. Der Torjäger der Wölfe ließ sich die Chance in Form eines Elfers nicht entgehen und sorgte dafür, dass der VfL Stand jetzt mit Blick auf die Blitztabelle im Sechzehntelfinale der Europa League steht.

Hallo und herzlich willkommen zum 5. Spieltag in der Europa League. Der FC Lugano trifft heute im Kybunpark in St. Gallen auf den FC Kopenhagen. Anstoss ist um 21 Uhr. Viel Spaß!

45 Halbzeitfazit:

Moussa Marega humpelt vom Platz, ganz so eindeutig sieht die Szene in der Zeitlupe nicht mehr aus. Doch nicht nur aufgrund des nicht gegebenen Penaltys steht die YB-Führung auf wackligen Beinen. Schon zuvor verbuchte Marega eine Großchance, blieb aber am mutig herauseilenden David von Ballmoos hängen. Die Berner müssen versuchen, im zweiten Durchgang wieder an den engagierten Start in die Partie anzuknüpfen.

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es in der Europa-League-Gruppe J zwischen dem Wolfsberger AC und Borussia Mönchengladbach noch 0:0. Von Beginn an pressten die Hausherren früh und provozierten dadurch immer wieder Fehler im Aufbauspiel der Borussia. Nach der unmittelbaren Anfangsphase schien es so, als hätte sich Gladbach etwas besser darauf eingestellt, dann folgten aber einige Unkonzentriertheiten und damit verbunden eine gefährliche Phase des WAC. Die beste Chance vergab Niangbo, dessen Versuch von Strobl gerade noch geklärt werden konnte. Gladbach hat statistisch gesehen viel Ballbesitz, aus dem sie allerdings noch keinen Profit schlagen können. Die Passquote ist heute zudem schwächer als gewohnt. Bei der Fohlenelf muss im zweiten Spielabschnitt einiges besser werden, wenn sie die drei Punkte mitnehmen wollen! Die Frage ist aber auch, wie lange Wolfsberg die Spielweise durchhält... Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Sérgio Conceição (FC Porto)

Im Duell mit Cédric Zesiger geht Moussa Marega im Berner Sechzehner zu Fall. Obwohl es lange nicht für einen Penalty reicht, beschwert sich der Coach lautstark und wird verwarnt.

45 In den Schlussminuten gelingt es der Seoane-Elf wieder, sich zu befreien. Nach einem Doppelpass darf Saidy Janko von rechts mit aller Gemütlichkeit flanken, setzt aber trotzdem deutlich zu hoch an.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Auch wenn die erste Halbzeit aus deutscher Sicht noch nicht wirklich gut lief: Das Spiel macht Spaß, lebt vom Tempo und lässt sich gut ansehen. Gladbachs Trainer Marco Rose hätte es aber sicherlich gerne weniger hektisch von seinem Team.

45 Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Wout Weghorst

Der Gefoulte tritt selbst an und nagelt die Pille nach einer kurzen Konzentrationspause kompromisslos links halbhoch ins Eck. Pankiv ist mit dem Handschuh dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

45 Gelbe Karte für Pavlo Pashaev (FC Oleksandriya)

Pashaev sieht wegen Meckerns über die Entscheidung zusätzlich die Gelbe Karte.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Die Berner kontern über Roger Assalé. Der Angreifer wird an der Strafraumkante aber souverän von Pepe abgelaufen. Früher abzuspielen wäre wohl die bessere Variante gewesen.

45 Elfmeter für Wolfsburg! Oleksandriyas Dubra hält Weghorst im Sechzehner am linken Arm fest und verhindert, dass der Niederlander in Richtung Ball in den Fünfer durchstartet. Schiri Schüttengruber hat's gesehen und zeigt zu Recht auf den Punkt.

44 Die Roma hat derweilen auf 2:0 erhöht.

44 Das Spiel wird kurz vor Ende der ersten Hälfte wieder etwas zerfahrener und von vielen Unterbrechungen gekennzeichnet. Nahe der rechten Eckfahne gibt's nun die nächste Freistoßchance für den VfL.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für AS Rom, 0:3 durch Edin Džeko

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Elisha Owusu (KAA Gent)

43 Dieses Mal ist es Zakaria, der einen Fehlpass im Aufbau spielt. Von der rechten Strafraumkante landet die Kugel schließlich bei Schmid, der seinem locker trabenden Gegenspieler Thuram entwischt und abzieht - vorbei!

42 "Hopp YB" schallt es von den Rängen. Die Fans spüren, dass die elf Gelb-Schwarzen auf dem Rasen derzeit durchaus Unterstützung gebrauchen können.

43 Gelbe Karte für Lluís López (Espanyol Barcelona)

41 Wahrscheinlich wird die Pause den Gladbachern gut tun. Es wirkt weitestgehend so, als ob die Fohlen keine wirklich passende Antwort auf die Spielanlage der Österreicher finden. Dazu gesellen sich viele Ungenauigkeiten im Kombinationsspiel.

40 Fünf Minuten stehen noch auf der Uhr, Porto agiert mittlerweile deutlich druckvoller. Ein Steilpass auf Vincent Aboubakar gerät allerdings zu lang, YB kann sich neu sortieren.

40 Oleksandriya muss verletzungsbedingt wechseln. Kovalets scheint sich in einem Zweikampf mit Bruma ernster am Knöchel verletzt zu haben und wird jetzt von Bezborodko ersetzt. Der Mittelstürmer rückt positionsgetreu für Kovalets in die Spitze, der heute trotz seiner eigentlichen Orientierung als Achter als einziger Stürmer agierte.

41 Tor für AS Rom, 0:2 durch Justin Kluivert

39 Nach einem Foul von Novak an Wendt bekommt die Fohlenelf halblinks vor dem Strafraum einen Freistoß zugesprochen. Die Position ist gut, die Ausführung allerdings nicht. Wolfsberg kann einfach klären, weil sich die Gladbacher weiter nach vorne orientieren als es die Flugbahn des Balls erlaubt.

38 David von Ballmoos ist nun häufiger gefordert. Soeben kann der Keeper eine harmlos wirkende Hereingabe nicht kontrollieren, Christian Fassnacht ist aber zur Stelle und klärt.

39 Einwechslung bei FC Oleksandriya: Denys Bezborodko

39 Auswechslung bei FC Oleksandriya: Kirilo Kovalets

37 Miroshnichenko setzt sich stark gegen zwei Wolfsburger durch und spielt den Pass in die Schnittstelle auf den links startenden Shastal. Guilavogui und Brooks sind auf der Höhe und laufen den Offensivmann der Hausherren im Sechzehner problemlos ab.

37 Technisch haben die Österreicher durchaus einiges drauf. Schmid nimmt die Kugel mit der Brust an der zentralen Strafraumkante an und zieht aus der Drehung volley ab. Sommer hat die Pille im Nachfassen! Wenn der Ball hereingegangen wäre, hätte sich der junge Österreicher diesen Geniestreich sicher ins digitale Poesiealbum geklebt.

36 Jetzt wird es doch mal gefährlich! Ein hoher Ball in die Spitze findet Jesús Corona auf der rechten Strafraumseite. Der Mexikaner gibt einen flachen Pass nach innen, wo Vincent Aboubakar aus wenigen Metern aber gerade noch am Abschluss gehindert werden kann.

38 Gelbe Karte für Calvin Stengs (AZ Alkmaar)

36 Rom führt aktuell gegen Istanbul. Mit einem Sieg würde Gladbach an den Türken vorbeiziehen!

37 Gelbe Karte für Galeno (Sporting Braga)

35 Gerade werden die Gäste aus der portugiesischen Hafenstadt etwas aktiver. YB hinterlässt in der Defensive aber einen sicheren Eindruck.

35 Die Wölfe setzen sich jetzt mehr und mehr in der gegnerischen Hälfte fest und drücken auf den Führungstreffer. Vor allem Roussillon und Maxi Arnold machen bislang eine starke Partie.

32 Die Partie nimmt wieder an Fahrt auf. Erst verpasst Vincent Aboubakar eine Hereingabe nur knapp, dann setzt Roger Assalé mit einem Volleyschuss um ein Haar den am langen Pfosten lauernden Jean-Pierre Nsame in Szene. Der Angreifer kommt allerdings nicht mehr dran und hätte auch im Abseits gestanden.

34 Mit einer Flanke von der linken Grundlinie wird Torjäger Weissman in der Mitte gesucht. Der bewegt sich jedoch nicht zum Ball, sondern in letzter Sekunde in Richtung des kurzen Pfostens, sodass die Gefahr verpufft.

35 Tor für Wolverhampton Wanderers, 1:3 durch Adama Traoré

35 Gelbe Karte für Abraham Frimpong (Ferencvárosi TC)

35 Tor für Slovan Bratislava, 0:1 durch Erik Daniel

35 Gelbe Karte für Aleksandar Kolarov (AS Rom)

35 Gelbe Karte für Claudiu Keșerü (Ludogorez Rasgrad)

33 Zwischenzeitlich wirkte das Spiel der Gladbacher Borussia deutlich sicherer als in diesen Minuten. Wolfsberg bekommt mehr und mehr Ballbesitz und kann sich immer wieder vielversprechend nach vorne kombinieren. Ein Führungstor käme gerade nicht überraschend.

34 Tor für Wolverhampton Wanderers, 1:2 durch Matt Doherty

32 Schöne Flanke, aber Guilavogui segelt unter dem Ball durch! Arnold bringt einen Freistoß aus 25 Metern linker Position mit viel Schnitt an den langen Pfosten, zieht die Pille aber ein Stück zu nah ans Tor.

33 Tor für Feyenoord Rotterdam, 1:0 durch Jens Toornstra

30 Eine halbe Stunde ist gespielt. Die zahlreich im Stade de Suisse erschienenen Zuschauer sehen bislang eine abwechslungsreiche Partie, in der YB nicht unverdient mit einem Tor führt.

28 Jean-Pierre Nsame nimmt gegen Danilo das Bein sehr hoch und trifft den Porto-Captain am Kopf. Der ungarische Schiedsrichter belässt es diesmal jedoch bei der Ermahnung.

31 Tor für Espanyol Barcelona, 1:1 durch Melendo

29 Roussillon und Guilavogui setzen sich auf links in Form eines Doppelpasses durch. Die Hereingabe ins Zentrum wird aber anschließend abgeblockt.

31 Riesenchance für den Wolfsberger AC! Gladbach schwimmt gehörig in diesen Minuten. Bensebaini verliert das Leder leichtfertig im Spielaubau an Schmid auf der Außenbahn. Der schnibbelt die Kugel in die Mitte, wo Niangbo bei der Direktabnahme den Ball nicht richtig trifft. Aus neun Metern kommt er zum Kopfball, weil er sich die Pille selbst vorlegt. Die Murmel rauscht an Sommer vorbei, doch wird von Strobl kurz vor der Linie geklärt!

29 Vor dem WAC-Tor taucht nach einem schicken Pass in die Tiefe plätzlich Stindl auf. Der scheitert an Kofler, stand beim Pass auf ihn allerdings im Abseits. Die Situation wurde früh abgepfiffen.

30 Gelbe Karte für Joeri de Kamps (Slovan Bratislava)

30 Tor für AS Rom, 0:1 durch Jordan Veretout

27 Auf der Gegenseite rauscht die nächste gefährliche Flanke durch den Sechzehner und schließlich ins Toraus der Gladbacher. Nur Sekunden später werden die Hausherren wieder gefährlich. Und das über Niangbo, der Schmid rechts an den langen Pfosten schickt. Der Abschluss wird von Strobl geblockt und kann von Sommer gefangen werden!

26 Beim anschließenden Eckball ist Fabian Lustenberger mit vollem Körpereinsatz zur Stelle.

29 Gelbe Karte für Mehmet Topal (İstanbul Başakşehir F.K.)

26 Gute Idee! Stindl lässt das Leder an der Strafraumgrenze frech auf Pléa durchrollen, doch ein Wolfsberger ist dazwischen.

25 Plötzlich muss David von Ballmoos seine Mannschaft vor dem Ausgleich retten! Moussa Marega ist auf links durch und läuft frei auf den Kasten zu. Der YB-Keeper kommt aber rechtzeitig heraus, verkürzt den Winkel und wehrt den Flachschuss zur Seite ab!

27 Tor für Partizan Belgrad, 0:2 durch Seydouba Soumah

25 Die Taktik der Österreicher, die neu formierte Gladbacher Innenverteidigung früh anzulaufen, geht bisher auf. Strobl und Bensebaini wirken alles andere als sicher.

25 Brooks mit dem Kopf! Diesmal ist es der Gast aus der Autostadt, der nach einer Ecke an der Führung schnüffelt. Arnold zieht seine Hereingabe von der linken Seite mit Dampf auf den kurzen Pfosten und findet seinen Abwehrchef, der das Leder knapp über den Querbalken nickt.

24 Das Tempo der Partie ist inzwischen deutlich höher als noch zu Anfang. Auch der VfL ist im Spiel nach vorne nun deutlich präsenter. Weniger erfreulich ist dagegen das Wetter. Es regnet in Strömen. Das dürfte es den Spielern auf Dauer nicht leichter machen auf dem glitschigen Geläuf.

25 Gelbe Karte für Franck Boli (Ferencvárosi TC)

23 Licht und Schatten wechseln sich bei Liendl ab. Der Spielmacher der Gastgeber tritt im rechten Halbfeld zum Freistoß an und hämmert das Leder unkontrolliert ins linke Seitenaus.

23 Immerhin holt das Team von Gerardo Seoane mal wieder eine Ecke heraus. Die Aebischer-Hereingabe von rechts segelt jedoch knapp über Freund und Feind vorbei.

22 Aufpassen, Gladbach! Der WAC ist weiterhin heiß wie Frittenfett und schnürt die Borussia am eigenen Strafraum ein. Die zweite Flanke in den Strafraum binnen kürzester Zeit kann von Sommer gesichert werden.

23 Tor für Ferencvárosi TC, 1:0 durch Dávid Sigér

22 Bei Standards sind die Wölfe alles andere als sattelfest. Das zeigte sich zuletzt auch in der Liga. Auch heute sollten die Jungs aus der Autostadt spätestens jetzt gewarnt sein.

21 Beim versuchten Zuspiel aus der Innenverteidigung auf die Sechs und Bénes ist der WAC dazwischen und erobert sich den Ball. Liendl zieht aus 18 Metern ab, doch Strobl fälscht zur Ecke ab. Diese bleibt ungefährlich.

21 Erstmals ist der Schwung ein wenig raus. YB hat das Geschehen derzeit gut im Griff, ohne allerdings selbst für Gefahr zu sorgen.

20 Wendt sieht bisher nicht wirklich glücklich aus. Kofler faustet eine Freistoß-Hereingabe von links rustikal aus seinem Revier in den Dunstkreis von Wendt zentral vor der Box. Der leistet sich in guter Position ein Offensivfoul.

19 Casteels verhindert den Einschlag! Bruma versursacht einen Freistoß wenige Meter hinter der Mittellinie und die Ukrainer machen die Pille scharf. Der Ball segelt in den Fünfer, wird noch abgefälscht und fällt Shastal frei vor Wolsfburgs Keeper vor die Füße. Casteels fährt die Pranke aus und bewahrt sein Team vor dem Rückstand.

19 Gelbe Karte für Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg)



19 Liendl spielt bei einer schicken Kombination im Mittelfeld die Kugel gut auf Novak weiter, doch der hat Probleme bei der Ballannahme und der Ball landet im Aus. Sie bemühen sich stets, schnell zu spielen.

17 Auch das hätte gefährlich werden können! Oleksandriya reagiert auf die zugelassene Chance auf die bestmögliche Art und Weise und tankt sich selbst gefährlich in den gegnerischen Sechzehner. Luchkevych wird auf dem rechten Flügel nicht entschieden genug angegangen und bringt das Leder ins Zentrum. Dort verdribbelt sich Kovalets allerdings gegen Bruma und verpasst die Chance zum Abschluss.

18 Momentan befindet sich die Conceição-Elf wieder besser in der Partie. YB lauert auf Konter, spielt die Umschaltsituationen aber zu unpräzise aus.

17 Dieser aber nicht, liebe Fans der Fohlen! Liendl haut das Spielgerät deutlich über den Kasten. Das war nichts!

16 Wendt bekommt eine Flanke von rechts in den Strafraum an die Hand, stand aber selbst außerhalb des Sechzehners, sodass es "nur" einen Freistoß für den WAC gibt. Standards wurden schon im Hinspiel gefährlich...

16 Die Portugiesen führen den Standard recht unorthodox aus und kommen über mehrere Stationen von der linken Strafraumkante zur Hereingabe. YB wirkt hinten nicht souverän, kann aber zur Ecke klären.

15 Gladbach hat bislang 70 Prozent Ballbesitz verzeichnen können und kam bislang zu den besseren Chancen. Nach wie vor gehen die Gastgeber aggressiv auf den Ball und wirken keinesfalls eingeschüchtert.

16 Tor für Partizan Belgrad, 0:1 durch Takuma Asano

16 Auswechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Fredrik Gulbrandsen

16 Einwechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Aziz Behich

16 Gelbe Karte für Glen Kamara (Rangers FC)

15 Nach längerer Zeit schafft es Porto mal wieder über die Mittellinie. Jesús Corona zieht gegen Michel Aebischer das Foul und holt einen vielversprechenden Freistoß heraus.

14 Es brennt erstmals lichterloh! Der VfL lässt die erste dicke Möglichkeit liegen. Pankiv lässt nach einem ungenauen Schuss von Weghorst im Sechzehner prallen und João Victor schnappt sich das Leder für den zweiten Anlauf. Der Brasilianer findet seinen Landsmann William, der die Pille zurück in den Fünfer hebelt, wo Mehmedi nur neben den Kasten köpft.

13 Wendt landet sich beim Versuch einer Kontereinleitung über halblinks einen unglücklichen Stellungsfehler und wird von Novak überlaufen. Der WAC-Außenverteidiger überläuft den Borussen-Kicker einfach und flankt von der rechten Seite in die Box. Sommer fischt die Kugel aus der Luft!

12 João Victor nimmt Fahrt über die rechte Seite auf, findet mit seiner Flanke auf die gegenüberliegende Seite allerdings nicht den angepeilten Roussillon. Da fehlt bislang noch die Genauigkeit.

14 Tor für Wolverhampton Wanderers, 1:1 durch Raúl Jiménez

12 Solche Fehler sollten sie natürlich vermeiden. Aus der Innenverteidigung kommt ein eigentlich einfacher Ball auf Lainer und die rechte Seite. Am Außenverteidiger vorbei rauscht die Pille ungenau ins Aus.

12 Nun wird Nicolas Ngamaleu auf links geschickt. Im Laufduell mit Chancel Mbemba holt der Kameruner den ersten Eckball heraus.

11 Weghorst wird kurz hinter der Mittellinie von Banada und Baboglo ins Sandwich genommen und geht zu Boden. Der Wolfsburger Torjäger beschwert sich lautstark, kann aber weitermachen.

12

11 Der BSC ist mittlerweile klar Herr im Haus. Eine García-Flanke kann Agustín Marchesín gerade noch vor dem lauernden Jean-Pierre Nsame aus der Luft pflücken.

10 Aus nahezu identischer Position ergibt sich die nächste Gelegenheit für die Gladbacher. Stindl schickt Pléa in die Gasse, der nicht lange fackelt und von der halblinken Strafraumgrenze abzieht. Der Ball geht einen halben Meter über die Latte!

10 Diesmal bekommen die Portugiesen ein Stürmerfoul zugesprochen. Ihr Ballbesitz währt aber nicht lange, sofort schaltet YB wieder den Vorwärtsgang ein.

9 Es ist bislang eine Partie, die nur langsam in Fahrt kommt. Die Hausherren versuchen den Takt vorzugeben, kommen aber gegen die stabil stehende Wolsfburger Defensive nicht durch. Die Wölfe haben dagegen allgemein Probleme ein Offensivspiel aufzuziehen.

8 Es bleibt dabei: Recht einfach geht es durch das Mittelfeld, sodass Gladbach fix zur nächsten Abschlussmöglichkeit kommt. Nach einer guten Ballannahme schießt Stindl aus halblinker Position, 18 Meter vor dem Kasten, einfach mal drauf. Kofler hat keine Probleme!

8 Gelbe Karte für Chancel Mbemba (FC Porto)

Der Unparteiische hat von Beginn an eine Menge zu tun. Chancel Mbemba steigt überhart gegen Jean-Pierre Nsame ein, der Schrei des Angreifers ist deutlich zu hören. Es gibt Freistoß für YB aus ähnlicher Position.

7 Pléa kommt bei einem schon fast verpufften Angriff halblinks an der Strafraumkante doch noch zum Schuss, doch sein Versuch landet abgefälscht links neben der Hütte.

6 Tooor für BSC Young Boys, 1:0 durch Christian Fassnacht

Per Freistoß gehen die Berner in Führung! Otávio verschuldet den Standard mit einem Foul an Nicolas Ngamaleu. Ulisses Garcia schlägt die Hereingabe vom linken Flügel gefühlvoll auf den zweiten Pfosten, wo Christian Fassnacht relativ frei zum Kopfball kommt und halbhoch in das lange Eck einnickt!

6 László Bénes zwirbelt einen Freistoß von der linken Außenbahn in den Sechzehner. Der Ball kommt gefährlich in die Mitte, doch WAC-Kapitän Sollbauer klärt mit Köpfchen.

5 Da wäre mehr drin gewesen! Guilavogui tankt sich durchs Mittelfeld, sucht vor dem Sechzehner aber das Abspiel zum gedeckten João Victor anstatt selbst auf den Schuss aus der zweiten Reihe zu gehen. Weg ist der Ball!

6 Tor für Sporting Braga, 1:0 durch André Horta

5 In den ersten Minuten wirkt das Spiel noch ziemlich hektisch. Beide Teams spielen mutig nach vorne und halten sich gefühlt nicht länger als nötig im Mittelfeld auf.

4 Der Standard wird kurz ausgeführt auf Dmytro Grechyshkin, der die Pille sofort in den Sechzehner hebelt. Der Ball segelt an den langen Pfosten, doch Schüttengruber pfeift die Szene aufgrund eines Offensivfouls ab.

4 Die mitgereisten Borussia-Fans machen ordentlich Stimmung!

5 Zum ersten Mal kann YB das Geschehen für längere Zeit in die gegnerische Hälfte verlagern. Ein Aebischer-Steckpass durch die Mitte wird jedoch abgefangen.

3 Weissman ist das erste Mal zur Stelle! Strobl bekommt seinen Gegenspieler an der linken Eckfahne nicht vom Leder getrennt. Bei der folgenden Hereingabe in die Mitte schaltet Weissman etwas schneller als Bensebaini und probiert es mit der Volley-Direktabnahme aus zwölf Metern. Der Ball rauscht über die Latte!

4 Die Ukrainer beginnen aggressiv und erarbeiten sich die erste Chance in Forme einer Ecke von der rechten Seite...

3 Ein wirkliches Heimspiel haben die Hausherren heute auch nicht. Immerhin wird nicht in Oleksandriya, sondern aufgrund der angespannten politischen Lage in der Ukraine im 860 Kilometer entfernten Lviv gespielt.

3 Auch Christian Fassnacht begeht auf der gegenüberliegenden Außenbahn ein Foul. Diesmal kommt die Freistoß-Hereingabe deutlich gefährlicher, Pepe kann aber nicht entscheidend verlängern.

2 Über Zakaria und Stindl landet der Ball nach einer guten Kombination rechts neben dem Strafraum bei Thuram. Der gibt das Spielgerät halbhoch und stramm in die Mitte, doch Kofler ist zur Stelle.

2 Die Ukrainer präsentieren sich heute in den Farben Schwarz und Gelb. Die Wölfe haben die himmelblauen Jerseys und Hosen aus dem Kleiderschrank hervorgekramt.

1 Der WAC läuft die Fohlen von Beginn an früh und aggressiv an. Gladbach kann sich befreien, verliert im Aufbau jedoch die Kugel.

1 Gelbe Karte für Nicolas Ngamaleu (BSC Young Boys)

Eine halbe Minute ist gespielt, da wird Nicolas Ngamaleu für einen taktischen Zupfer an Moussa Marega verwarnt. Die frühe Gelbe Karte geht in Ordnung.

1 Und damit rein in diese Partie! Schiedsrichter Schüttengruber gibt das Leder frei und eröffnet die Europa League-Partie zwischen FK Oleksandriya und dem VfL Wolfsburg.

1 Das Spiel läuft! Auf einen tollen Europapokal-Abend!

1 Es geht los, die blau-weiß gekleideten Gäste stoßen im strömenden Regen an!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Die Teams sind bereits auf dem Rasen. Trainer Mohamed Sahli macht vor dem Spiel deutlich: "Wir wissen, dass wir in der Lage sind, Gladbach zu besiegen. Gerade vor heimischem Publikum können zusätzliche Kräfte freigemacht werden." Wir werden gleich sehen, ob das klappt!

Trotz widriger klimatischer Bedingungen ist das Stadion in Wankdorf bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Fans haben eine tolle Choreographie vorbereitet.

Das Unparteiischengespann kommt aus Ungarn und wird von Tamás Bognár angeführt. Der 40-Jährige pfeift heute sein drittes Europa League-Spiel in dieser Saison, zuvor wurde er bereits beim denkwürdigen 4:0-Auswärtssieg von Wolfsberg in Mönchengladbach und beim 1:1 zwischen Kopenhagen und Dynamo Kiew eingesetzt.

90 Fazit

Der Hinspielschock ist vergessen: Nach einer 0:5-Pleite im September zeigt FK Krasnodar Moral und schlägt den FC Basel mit 1:0. Klar: Die Gäste treten hier nicht in Bestbesetzung an. Zudem ist man bereits für die Zwischenrunde qualifiziert. Trotzdem verdienen sich die Hausherren den Dreier aufgrund ihrer Geduld im Angriff - auch wenn das einzige Tor aus einem Elfmeter resultiert.

Geleitet wird die Partie von einem österreichischen Schiedsrichtergespann rund um den ersten Offiziellen Manuel Schüttengruber. Der 36-Jährige aus Linz erhält Unterstützung von seinen beiden Assistenten Roland Brandner und Robert Steinacher.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Omar Alderete (FC Basel)

Alderete und Ari werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Auch der Baseler sieht im Anschluss an den Streit noch Gelb, ist aber nicht vorbelastet. Aufgrund seines Fouls vor dem Strafstoß wäre das eigentlich angebracht gewesen.

In den letzten drei Europa-League-Spielen konnte Mönchengladbach übrigens jeweils in den letzten Sekunden des Spiels noch einen Treffer markieren. Die Fohlen darf man also besser nicht abschreiben.

90 Gelb-Rote Karte für Ari (FK Krasnodar)

Der Stürmer fällt zum wiederholten Male negativ auf, nun greift er seinem Gegenspieler ins Gesicht.

90 Ari läuft alleine auf Omlin zu und schießt aus halbrechter Position flach auf das rechte Eck. Der Schlussmann taucht ab und pariert stark.

Bei den Ukrainern setzt Coach Volodymyr Sharan diesmal auf Vladislav Baboglo, Andriy Zaporozhan, Kirilo Kovalets und Dmytro Shastal anstatt auf Glib Bukhal, Oleksiy Dovgiy, Maksym Tretyakov und Artem Sitalo.

90 Gelbe Karte für Ilya Martynov (FK Krasnodar)

Im Rudel fällt Martynov dem Referee scheinbar besonders auf.

Es dauert nicht mehr lange bis zum Anpfiff! Gelingt der Borussia die Revanche für die Schmach im Hinspiel? Das Wetter wird sicherlich keinen Strich durch die Rechnung machen: Knapp neun Gard, einen bewölkten Himmel, eine trockene Prognose und quasi keinen Wind werden die Teams vorfinden.

90 Gelbe Karte für Fabian Frei (FC Basel)

Frei foult Namli und will seinen Gegner daraufhin "aufheben". Es entsteht ein Gerangel.

Im Vergleich zum Hinspiel rücken bei den Wölfen Koen Casteels, John Anthony Brooks, Jeffrey Bruma, William und João Victor für Pavao Pervan, Robin Knoche, Yannick Gerhardt, Kevin Mbabu und Josip Brekalo in die Startelf. Der VfL tritt damit heute mit exakt demselben Personal wie am Samstag in Frankfurt auf.

90 Ui!! Pululu springt am Fünfmeterraum in eine Widmer-Flanke und köpft nur haarscharf neben das Gehäuse.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Ein Schuss von Utkin kommt durch, sein 20-Meter-Abschluss rollt weit am rechten Pfosten vorbei.

89 Kevin Bua tritt einen Eckball von der linken Seite rein. Ilya Martynov schraubt sich hoch und köpft raus.

Hoffnung darf den Bernern natürlich die tolle Heimbilanz machen. Seit Oktober vergangenen Jahres kassierte YB im Stade de Suisse keine Niederlage mehr - damals setzte sich Luzern mit 3:2 an der Aareschlaufe durch. 21 Siege und fünf Unentschieden stehen seither vor eigenem Publikum zu Buche.

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Cucurella (Getafe CF)

90 Auswechslung bei FC Astana -> Roman Murtazaev

90 Einwechslung bei FC Astana -> Rangelo Janga

85 Einwechslung bei FC Basel: Afimico Pululu

85 Auswechslung bei FC Basel: Valentin Stocker

85 Einwechslung bei FC Basel: Kevin Bua

89 Auswechslung bei Trabzonspor -> Kerem Baykuş

89 Einwechslung bei Trabzonspor -> Kâmil Çörekçi

85 Auswechslung bei FC Basel: Noah Okafor

84 Ari nimmt einen Flachpass von der linken Seite entgegen, er will das Leder über den Fuß von Cömert heben. Der Versuch scheitert.

88 Auswechslung bei Manchester United -> Angel Gomes

88 Einwechslung bei Manchester United -> Ethan Galbraith

88 Gelbe Karte für Jesse Lingard (Manchester United)

82 Einwechslung bei FK Krasnodar: Ruslan Kambolov

82 Auswechslung bei FK Krasnodar: Yuri Gazinskiy

85 Auswechslung bei Getafe CF -> Kenedy

85 Einwechslung bei Getafe CF -> Cucurella

85 Auswechslung bei FC Astana -> Sergey Khizhnichenko

85 Einwechslung bei FC Astana -> Yuri Pertsukh

Den heutigen Gegner schätzt YB-Coach Gerardo Seoane folgendermaßen ein: "Die Technik und die Schnelligkeit sind Qualitäten, die portugiesische Mannschaften immer auszeichnen. Was vor allem zu sehen ist, dass es eine Mannschaft ist, die den Anspruch hat, ganz oben zu spielen. Sie versuchen, das Spiel in die Hand zu nehmen, das Spiel zu diktieren."

84 Auswechslung bei Manchester United -> James Garner

84 Einwechslung bei Manchester United -> Largie Ramazani

Das Schiedsrichtergespann kommt übrigens aus den Niederlanden und wird von Serdar Gözübüyük angeführt. An den Linien unterstützen ihn Charles Schaap und Jan de Vries.

Im Hinspiel am 19. September in der Volkswagen Arena setzten sich die Wölfe mit 3:1 durch. Die Treffer erzielten Maxi Arnold, Admir Mehmedi und Josip Brekalo. Yevhen Banada verkürzte zwischenzeitlich auf 1:2. Für den VfL blieb es bislang der einzige Sieg in dieser Europa League Saison. Es folgten zwei Unentscheiden gegen St. Etienne und Gent sowie eine Niederlage gegen die Belgier. Oleksandriya sammelte dagegen nach der Pleite gegen die Wölfe drei Unentschieden in zwei Spielen gegen St. Etienne und einem Duell mit KAA Gent.

83 Gelbe Karte für Dmitriy Shomko (FC Astana)

79 Deshalb muss Stocker nun mal das Pressing erhöhen, er foult Spajić im Strafraum. Glück für den Verteidiger, ansonsten hätte er als letzter Mann den Ball verloren.

Für die Heimspiele in der Europa League zieht der WAC, betreut von Trainer Mohamed Sahli, übrigens nach Graz um. Die Merkur Arena hat mit 16.364 Plätzen mehr als doppelt so viele wie die heimische Lavanttal Arena.

78 Basel verschiebt die Reihen zwar nun weiter nach vorne. In den Strafraum stößt man aber nicht vor.

81 Gelbe Karte für Abzal Beysebekov (FC Astana)

75 Gelbe Karte für Cristian Ramírez (FK Krasnodar)



72 Einwechslung bei FK Krasnodar: Daniil Utkin

72 Auswechslung bei FK Krasnodar: Kristoffer Olsson

72 Gelbe Karte für Ari (FK Krasnodar)



Porto gewann im heimischen Pokal mit 4:0 gegen den Tabellenzwölften Vitória Setúbal und zog dadurch in das Achtelfinale ein. Übungsleiter Sérgio Conceição schonte dabei den Großteil seiner Stammspieler. In der Liga belegen die "Dragões" derzeit mit zwei Punkten Rückstand auf Benfica den zweiten Platz.

Für Oleksandriya sieht es in der heimischen Premier Liga ebenfalls ganz gut aus. Mit 27 Zählern aus 15 Spielen belegt man derzeit den fünften Rang, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten. Das Team von Trainer Volodymyr Sharan startet heute ebenfalls mit einem Sieg im Rücken in die Partie, nachdem man sich am vergangenen Wochenende zu Hause mit 1:0 gegen Zorya Luhansk durchsetzte. Damit stehen die Ukrainer in der heimischen Liga weiter bei einer Niederlage in den letzten zehn Spielen. Die Form stimmt also bei den Hausherren.

72 Tooor für FK Krasnodar, 1:0 durch Ari

Da ist der Führungstreffer! Ari läuft langsam an und schiebt souverän in die linke Ecke ein. Omlin springt in die andere Richtung.

75 Gelbe Karte für Allan Nyom (Getafe CF)

71 Elfmeter für Krasnodar! Alderete grätscht ohne Erbarmen in die Beine von Ari, während der sich dreht.

70 Eine Ramirez-Flanke kommt exakt auf dem Schädel von Ari runter. Der Stürmer kann nicht genügend Druck aufbauen.

73 Auswechslung bei Getafe CF -> Mata

73 Einwechslung bei Getafe CF -> David Timor

"Für uns geht es darum, dass wir aus dem Hinspiel unsere Lehren ziehen, eine gute Leistung aufs Feld bringen und ein Ergebnis erzielen, das uns weiterhilft", sagte Trainer Marco Rose im Vorfeld des Spiels. Auf dem Papier haben die Fohlen das bessere Team, es wird aber darum gehen, "Vollgas" zu geben, wie auch Mittelfeldmann Jonas Hoffmann ankündigte.

68 Einwechslung bei FC Basel: Arthur Cabral

68 Auswechslung bei FC Basel: Kemal Ademi

67 Da war mehr drin: Olsson hebt die Kugel in die Spitze, der frische Namli tritt an der Sechzehnerlinie ein Luftloch.

Die Generalprobe für das heutige Match ist beiden Teams geglückt. YB machte es etwas spannender, kassierte trotz einer 2:0-Führung nach drei Minuten noch den Ausgleich und setzte sich in einer umkämpften Partie schließlich mit 4:3 in Sion durch. Jean-Pierre Nsame erzielte im Wallis einen Dreierpack und bekommt heute den Vorzug vor dem wieder genesenen Guillaume Hoarau.

70 Auswechslung bei Trabzonspor -> Majid Hosseini

70 Einwechslung bei Trabzonspor -> Gastón Campi

65 Petrov bricht auf der rechten Seite durch, kurz vor der Torauslinie flankt er rein. Das Leder landet in den Handschuhen von Omlin.

69 Gelbe Karte für Yuriy Logvinenko (FC Astana)

Schweizer und Schotten befinden sich durch die Punktgewinne in der Fremde in der Pole Position und können heute mit eigenen Dreiern bereits das Ticket für die Sechzehntelfinals buchen. Porto steht hingegen unter Zugzwang und braucht mindestens einen Zähler, um die Hoffnung am Leben zu halten.

Im "worst case" können die Wölfe heute allerdings auch auf den letzten Platz in der Gruppe fallen, sollten St. Etienne und Oleksandriya gewinnen. Entsprechend wichtig ist die Partie heute für das Team von Trainer Oliver Glasner. Für Auftrieb dürfte der 2:0-Sieg am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt sorgen, mit dem der Klub aus der Autostadt die Negativ-Serie von vier Spielen ohne Sieg in der Liga beendete und sich auf Rang sieben nach vorne schob.

Trainer Marco Rose reagiert so: Das Tor hütet wie gewohnt Sommer. Die Innenverteidigung bilden Strobl und Bensebaini, außen kommen Lainer und Wendt zum Einsatz. Auf der Sechs spielt Zakaria, vor ihm Hofmann und Bénes auf den Halbpositionen. Stindl, Thuram und Pléa bilden das offensive Dreigestirn.

63 Gelbe Karte für Yuri Gazinskiy (FK Krasnodar)

Auch Gazinskiy muss zum taktischen Foul greifen, er stellt dem flinken Okafor ein Bein.

65 Auswechslung bei Manchester United -> Tahith Chong

65 Einwechslung bei Manchester United -> D'Mani Bughail-Mellor

62 Das Tempo nimmt ab. Im zweiten Durchgang fehlen den Hausherren völlig die Ideen.

64 Gelbe Karte für Fayçal Fajr (Getafe CF)

In der Defensive plagen die Borussia aktuell Personalsorgen. Ihr Staubsauger vor der Abwehr, Christoph Kramer, fehlt gesperrt. Ebenso stehen Nico Elvedi (Risswunde) und Matthias Ginter (muskuläre Probleme) nicht zur Verfügung.

Ein Dreier soll her! Mit einem Sieg könnten die Wölfe heute bereits vorzeitig das Weiterkommen in die Zwischenrunde feiern. Allerdings braucht es dafür zusätzlich Schützenhilfe aus dem Parallelspiel zwischen St. Etienne und Gent. Die Belgier führen das Tableau mit acht Punkten an. Auf Rang zwei rangiert der VfL mit fünf Zählern. St. Etienne und Oleksandriya belegen mit jeweils drei Punkten die Plätze drei und vier. Das optimale Szenario aus deutscher Sicht wäre heute also ein Sieg der Wölfe und ein Unentschieden zwischen Gent und St. Etienne. Damit wäre nicht nur das Ticket für die Zwischenrunde gebucht, sondern am kommenden Spieltag auch noch der Gruppensieg für den VfL möglich.

An den ersten beiden Spieltagen herrschte in der Gruppe G eine einfache Regel: Heimmannschaft gewinnt. Erst die Glasgow Rangers konnten den Auswärtsfluch mit einem 1:1 in Porto brechen, YB machte es am vergangenen Spieltag nach und holte bei Feyenoord ebenfalls ein 1:1.

62 Tor für FC Astana, 2:1 durch Di'Shon Bernard (Eigentor)

57 Einwechslung bei FK Krasnodar: Younes Namli

57 Auswechslung bei FK Krasnodar: Magomed Suleymanov

56 Im Mittelkreis liefern sich Ari und Alderete einen regelrechten Kampf. Kurioserweise bleiben die Karten stecken, obwohl Ersterer sogar ausschlägt.

61 Auswechslung bei Getafe CF -> Molina

61 Einwechslung bei Getafe CF -> Ángel

Der Wolfsberger AC ist solide in die österreichische Bundesliga gestartet und befindet sich dort aktuell auf dem dritten Platz. Ihr bester Torschütze ist mit Abstand der israelische Knipser Shon Weissman, der in der aktuellen Saison in 21 Pflichtspielen 20 mal einnetzte. Im Hinspiel erzielte er den Eröffnungstreffer und auch am vergangenen Wochenende war er beim 4:1 in Mattersburg doppelt erfolgreich.

59 Auswechslung bei Trabzonspor -> Donis Avdijaj

59 Einwechslung bei Trabzonspor -> Behlül Aydın

59 Gelbe Karte für Dylan Levitt (Manchester United)

52 Gelbe Karte für Wanderson (FK Krasnodar)

Taktisches Foul an Stocker.

52 Auf der anderen Seite befindet sich Tonny Vilhena in Schussposition, bleibt aber aus 21 Metern in der Viererkette hängen.

Irgendwie wird man aus den Gladbachern in dieser Saison nicht schlau. Auf der einen Seite führen sie die Tabelle der Bundesliga an und zeigten in vielen Spielen der laufenden Spielzeit starke Leistungen. Auf der anderen Seite stehen durchwachsene bis schlechte Europapokal-Auftritte, das Aus im DFB-Pokal und das neuliche 0:2 bei Union Berlin. Sind die Fohlen ein wirklicher Titelkandidat oder doch nur eine bessere Wundertüte?

55 Tor für FC Astana, 1:1 durch Dmitriy Shomko

51 Okafor gibt von der linken Seite hablhoch in die Mitte, Stocker schlägt am Elfmeterpunkt ein Luftloch.

Schönen Abend und herzlich willkommen zum vorletzten Spieltag der Europa League-Gruppenphase: Der BSC Young Boys hat die Chance, sich mit einem Heimsieg gegen den FC Porto für die nächste Runde zu qualifizieren! Anstoß ist um 18:55 Uhr.

49 Mal ein Angriff der Gäste: Campo gibt flach in den Sechzehner, Okafor lässt per Hacke prallen. Den hoppelnden Ball setzt Frei aus 20 Metern neben den linken Pfosten.

50 Tor für Getafe CF, 0:1 durch Mata

46 ...und weiter! Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine. Das heißt auch, dass der angeschlagene Yuri Gazinskiy vorerst weitermachen kann.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

Die Fohlenelf kann sich glücklich schätzen, dass sie in einer recht homogenen Gruppe gelandet sind, in der der letzte und erste Platz nur drei Punkte auseinander liegen. Die Österreicher holten nach der magischen Nacht in Gladbach nur noch einen Punkt, die Borussia hingegen Unentschieden in Istanbul und Rom sowie einen Heimsieg gegen die Roma. Es ist also noch alles drin für die Elf von Marco Rose!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zum fünften Spieltag der Europa League-Gruppenphase. Der VfL Wolfsburg könnte heute mit einem Sieg ausärts beim ukrainischen Erstligisten FK Oleksandriya den Einzug in die K.O.-Phase perfekt machen. Ab 18:55 Uhr geht's los!

Im Fanshop des Wolfsberger AC gibt es immer noch ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Deutschebundesliga-Spitzenreiterbesieger" zu kaufen. Wer hätte gedacht, dass der österreichische Klub im Hinspiel 4:0 gewann und der Elf vom Niederrhein vor heimischem Publikum eine bittere Klatsche zufügte? Bereits zur Pause führte der WAC Mitte September mit 3:0.

Guten Abend und herzlich willkommen zum 5. Spieltag in der Europa League! Der deutsche Tabellenführer Borussia Mönchenglabach muss beim Wolfsberger AC antreten. Um 18:55 Uhr geht das Spiel in der Gruppe J los!

45 Halbzeitfazit

Ein Treffer der Hausherren liegt in der Luft, will aber noch nicht fallen: Zwischen Krasnodar und Basel steht es zur Pause noch 0:0. Den heutigen Gästen merkt man in der ersten Hälfte die Ausgangslage an. Als bereits qualifiziertes Team lässt es die Koller-Elf heute ruhig angehen, allzu viele Angriffe fährt man nicht. Anders die Russen, die abgesehen von einer Situation (31.) aber zu selten im Strafraum zum Abschluss kommen. Man wird es aber sicherlich weiter versuchen - ansonsten würde es im Fernduell mit Getafe schwierig werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Magomed Suleymanov bleibt mit einem 14-Meter-Schuss aus halbrechter Position an Omar Alderete hängen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

42 Auch nach einem Rempler bleibt Suleymanov im Strafraum noch auf den Beinen, der Angreifer ist nicht vom Ball zu trennen. Dann gibt er halbhoch rein, spielt das Leder aber in den Rücken von Ari.

41 Gelbe Karte für Serkan Asan (Trabzonspor)

39 Verletzungsunterbrechung in Russland, Yuri Gazinskiy muss nach einem Pressschlag behandelt werden.

39 Gelbe Karte für Rúnar Sigurjónsson (FC Astana)

35 Ari feuert das Leder aus 21 Metern bretthart über den Querbalken.

33 Nächste Abschlusschance für Wanderson, Suleymanov lässt im Strafraum für den Zehner tropfen. Aus halblinker Position jagt der Brasiliander das hoppelnde Spielgerät am langen Pfosten vorbei.

31 Auf der Linie geklärt!Ari spitzelt den Ball in die rechte Strafraumhälfte, Wanderson chippt ihn über den herauseilenden Omlin. Im letzten Moment rettet Widmer für seinen geschlagenen Keeper.

29 Reklamationen von Wanderson finden kein Gehör. Der Stürmer will ein Handspiel von Alderete im Strafraum gesehen haben. Das hat es aber nicht gegeben.

27 Mit einer Finte vor dem Sechzehner lässt Ramirez seinen Gegenspieler Stocker ins Leere laufen. Er hat die Kugel auf dem linken Fuß liegen und ballert sie aus 19 Metern in den Fangzaun.

24 Man sieht dem Spiel an, dass es für die Hausherren um mehr geht. Mittlerweile kommt Krasnodar auf 62% Ballbesitz.

22 Zunächst sieht ein Ramirez-Antritt vielversprechend aus, seine Hereingabe wird aber noch leicht abgefälscht. Dadurch kann Olsson die Murmel in der Mitte nicht verarbeiten.

18 Petrov wird mit einem halbhohen Pass in die rechte Strafraumhälfte entsendet, dort läuft ihn Alderete souverän ab.

17 Gelbe Karte für Majid Hosseini (Trabzonspor)

13 Nach einer Ecke von der linken Seite steht Olsson völlig frei, ist aber zu überrascht dass Spajić unter der Flanke herspringt. Deshalb prallt der Ball einfach von seinem Fuß in die Luft.

10 Eckball für die Gäste, der Ball wird kurz ausgespielt. Riveros will sofort reinflanken, Petrov blockt.

10 Tor für Manchester United, 0:1 durch Jesse Lingard

6 Wanderson schiebt sich an Widmer vorbei in die linke Strafraumhälfte. Aus 14 Metern zieht er hart ab, trifft aber nur das Außennetz.

4 Ein Steilpass aus dem linken Mittelfeld ist einen Hauch zu lang für Magomed Suleymanov. An der Strafraumkante wartet bereits Jonas Omlin, um die Kugel aufzunehmen.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Der Ball rollt! Basel hat in weißen Trikots angestoßen, Krasnodar ist in Grün unterwegs.

1 Spielbeginn

Das Schiedsrichtergespann reist aus Schottland an. Bobby Madden wird das Spiel leiten, David Roome und Grame Stewart unterstützen ihn an den Seitenlinien. Vierter Offizieller ist Kevin Clancy.

Basels Samuele Campo warnt vor der Partie vor Überheblichkeit. Das Hinspiel sollte man vergessen. „Wir dürfen dieses Spiel nicht anschauen, denn da lief alles ein wenig für uns und sie hatten einen schlechten Tag erwischt. Ich denke trotzdem, dass Krasnodar viele Qualitäten im Team hat. Wir sollten also voll konzentriert das Spiel angehen, damit wir wieder das Maximum herausholen können“, so der 24-Jährige. Sein Trainer lobt derweil besonders die „individuelle Qualität“ der Russen. Das Team spiele nicht umsonst in der russischen Liga oben mit.

Am vergangenen Wochenende musste der FC Basel eine Liga-Niederlage verkraften. In Genf musste sich die Koller-Elf mit 2:0 geschlagen geben. Krasnodar musste auswärts bei Arsenal Tula ran, am Ende gewann der heutige Gastgeber mit 2:1.

Das Hinspiel war eine klare Nummer: Kevin Bua (Doppelpack), Luca Zuffi und Noah Okafor ballerten Basel vor heimischen Publikum zum Sieg, hinzu kam ein Eigentor von Tonny Vilhena. Endstand: 5:0!

Bereits nach vier Spielen sind die Schweizer für die nächste Runde qualifiziert. Derzeit führt man die Tabelle in Gruppe C mit zehn Punkten an, CF Getafe und Krasnodar nehmen mit jeweils sechs Zählern die Verfolgerrollen ein.

Herzlich willkommen zur UEFA Europa League! Der FC Basel muss heute zur ungewohnten Anstoßzeit ran, beim FK Krasnodar wird um 16:50 Uhr angestoßen.