Sein langjähriger Klub Borussia Dortmund bestätigte am Montagabend eine Meldung der "Bild". Demnach soll sein früher Tod ein natürlicher gewesen sein. Zuletzt ging es Burgsmüller nicht mehr gut. Wie die "Bild" berichtete, litt er an Arthrose in den Füßen, ging am Stock. 21 Jahre als Bundesliga-Profi hatten Spuren hinterlassen, ebenso, dass er auch danach nicht vom Leder lassen konnte. Dies war am Schluss nicht mehr rund, sondern ein Ei, als Burgsmüller bei Rhein Fire noch mit 52 Jahren als Kicker auflief und als ältester Football-Profi der Welt galt.