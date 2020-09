Bloß keine Torwart-Baustelle

Es gab Zeiten, da hat Marc-André ter Stegen öffentliche Auftritte nicht so gelassen gemeistert wie am Dienstag die Pressekonferenz vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und Argentinien (Mittwoch 20.45 Uhr/RTL). Ein kurzer Blick auf dem ausgeleuchteten Podium im Dortmunder Fußballmuseum genügte dem gebürtigen Gladbacher, um sich auch hier so gut zu orientieren wie in den größten Fußballstadien.