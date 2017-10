Wenn wir wieder Probleme haben sollten, werden wir sie vielleicht erst am Samstag erkennen. Und das Auto für Sonntag für völlig andere Bedingungen abstimmen müssen. Toto Wolff





Das Wetter scheint auch nicht gerade helfen zu wollen. Die Vorhersage spricht nach dem Regen im Freitagstraining von einem trockenen, aber kühlen Qualifying und dann Sonne und einen deutlichen Temperaturanstieg bis 26 Grad am Sonntag. Was heißt: „Wenn wir wieder Probleme haben sollten, werden wir sie vielleicht erst am Samstag erkennen. Und das Auto für Sonntag für völlig andere Bedingungen abstimmen müssen,“ befürchten die Ingenieure. Zumindest in der Theorie auch nicht gut: Suzuka hat einen alten, sehr rauen Asphalt mit viel Grip. Der Mercedes ist aber besser, je weniger Haftung von der Strecke kommt. Eine „launische Diva“ nennt Toto Wolff das 2017er-Auto ja schon seit langem, unberechenbar, anfällig für geringste Veränderungen in Sachen Temperatur und Streckencharakteristik. So, dass man manchmal selbst nicht so genau weiß, warum es einmal funktioniert und einmal nicht. Was andererseits auch die Hoffnung mit sich bringt, dass es diesmal trotz nicht besonders guter Vorzeichen doch besser aussehen könnte.