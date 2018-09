Mercedes ohne Plan B: Wer erbt Rosbergs Cockpit?

Rosberg hatte erst im Juli einen neuen Vertrag bis Ende 2018 beim Silberpfeil-Team unterschrieben, für das er bereits seit 2010 fuhr. "Ich bin superhappy, nochmal zwei Jahre in meinem Traumteam zu verlängern", hatte er damals gesagt. Von seinen offenbar zuletzt immer konkreteren Gedanken an einen Rücktritt im Fall eines Titelgewinns hatte er die Teamspitze nicht informiert. "Er hat uns am falschen Fuß erwischt", sagte Team-Aufsichtsratschef Niki Lauda dem Fachmagazin "Auto, Motor und Sport". Es gebe "keinen Plan B" für einen solchen Fall, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.