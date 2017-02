Zverev-Power im Doppelpack

An sein erstes Mal kann sich Mischa Zverev noch genau erinnern, obwohl es acht Jahre her ist. Das Erlebnis hat sich eingebrannt: Davis-Cup-Viertelfinale gegen Spanien, und Zverev war gerade einmal 21 Jahre jung. Die deutsche Mannschaft spielte damals in Marbella, in der berühmten Arena, in der sonst die Stiere gehetzt und vom Torero unter tosendem Jubel von 10.000 Zuschauern getötet werden. Dort erlebte Mischa Zverev selbst den höllischen Hexenkessel.