Moderator im Unruhestand

Zunächst einmal wird es für Heynckes nach gut vier Jahren Ruhestand darum gehen, die in Gruppen zersplitterte Mannschaft wieder zu einen. Freudig war die Nachricht von seinem bevorstehenden Engagement bereits vorab von einigen Spielern aufgenommen worden. „Jupp Heynckes hat alles, was ein guter Trainer braucht. Das ist ein ganz großer Trainer. Ich glaube, eine bessere Lösung gibt es nicht“, hatte Innenverteidiger Jérôme Boateng am Rande des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft in Nordirland gesagt. Neben Boateng hatte Heynckes in der Triplesaison mit acht weiteren Spielern des aktuellen Kaders zusammengearbeitet, mit Thomas Müller, Arjen Robben, Manuel Neuer, Franck Ribéry, David Alaba, Javier Martínez, Rafinha und Tom Starke. Und geschätzt wurde er dabei vor allem für sein Moderationsgeschick, mit dem er ein homogenes Binnenklima als Basis für die erfolgreichste Saison in der Geschichte des FC Bayern schuf.