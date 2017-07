Modeste-Wechsel nach China offiziell

Das Gerangel um den Wechsel des besten FC-Torschützen der vergangenen beiden Jahre hatte zuletzt seinen Höhepunkt gefunden, als der 29-Jährige vom Training des rheinischen Klubs freigestellt wurde und nicht mit ins Trainingslager gereist war. Er solle sich mit seiner Zukunftsplanung beschäftigen und über seine Karriere nachdenken, teilte der Klub in der vergangenen Woche mit.



Gegen die Freistellung war Modeste mit juristischen Mitteln vorgegangen, am Donnerstag sollte vor dem Kölner Arbeitsgericht ein Kammertermin stattfinden. Der Franzose wollte seine Teilnahme am Trainingsbetrieb und dem derzeit in Österreich laufenden Trainingslager erwirken. Am Mittwochabend war Modeste dann noch mal am Geißbockheim und konnte mit dem Club eine Einigung erwirken. «Der 1. FC Köln dankt Tony für seinen Einsatz im FC-Trikot und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute», schrieben die Kölner in ihrer Mitteilung. Der Transfermarkt in China schließt am kommenden Freitag.