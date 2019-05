Monaco - Extremsport im Angesicht des Glamours

Und speziell bei den Älteren, die die Lauda-Karriere auch noch zu der aktiven Zeit des Österreichers begleitet hatten. In den 70ern und frühen 80ern, in jenen Zeiten, als die Formel 1 generell noch persönlicher und zugänglicher war. Was sich damals gerade auch in Monaco zeigte. "Wie Hubschrauber fliegen im Wohnzimmer", so beschrieb einst der dreimalige Weltmeister Nelson Piquet das ganz spezielle Monaco-Feeling.



Der Aufbau der Rennstrecke dauert alljährlich doppelt so lange wie der Abbau - jeweils sechs und drei Wochen. Die vielen tausend Einzelteile, Tribünen, Leitplanken, Zäune etcetera, sind Stück für Stück nummeriert in Lagerhäusern rund um Monaco untergebracht. Verbaut werden 33 Kilometer Leitplanken, 20.000 Quadratmeter Fangzäune, 1100 Tonnen Tribünen und 3600 Altreifen.