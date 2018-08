Über 100 Meter Hürden gewann die Wattenscheiderin Pamela Dutkiewicz in der Weltklassezeit von 12,69 Sekunden den Titel und unterstrich ihre Medaillenambitionen für Berlin. Die WM-Dritte hatte in der Hallensaison auf Wunsch ihres Trainers nur in sehr begrenztem Umfang an Wettkämpfen teilgenommen, um sich ganz auf den Sommer zu konzentrieren. Das scheint der richtige Weg gewesen zu sein, mit ihren Anfang Juli in Luzern gelaufenen 12,67 Sekunden liegt sie auf Rang drei der europäischen Jahresbestenliste. Und mit Titelverteidigerin Cindy Roleder (Halle) hat der DLV ja auch noch eine zweite Medaillenkandidatin über die Hürden im Team – auch wenn diese die Generalprobe in Nürnberg durch einen Fehlstart und die daraus folgende Disqualifikation im Halbfinale verpatzte.



Vom Speerwurf-Wettbewerb der Männer durfte viel erwartet werden, immerhin trafen hier der Olympiasieger, der Weltmeister und Deutschlands dritter 90-Meter-Werfer aufeinander. Für die magische Marke waren die Bedingungen in Nürnberg dann nicht ganz optimal, aber einen spannenden Wettbewerb boten Thomas Röhler, Johannes Vetter und Andreas Hofmann dennoch. Am Ende düpierte Hofmann (Mannheim) mit seinem Meisterschaftsrekord von 89,55 Metern Olympiasieger Röhler (Jena/88,09) und Weltmeister Vetter (Offenburg/87,83). Dem großen Showdown der drei aktuell weltbesten Speerwerfer (die neun weitesten Würfe des Jahres stammen von den drei Deutschen) in Berlin steht also offenbar nichts im Wege.