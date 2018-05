Zwischen Bitterkeit und Hochgefühl

Auch den Münchnern Meistern steht an diesem Pfingstsonntag noch eine Party bevor, doch nach der Niederlage in Berlin könnten sie auf den Fanempfang am Marienplatz am Nachmittag gut verzichten. "Jetzt fühlt es sich an wie eine Riesen-Riesen-Niederlage und wie ein Riesen-Riesen-Mist", sagte Thomas Müller und sprach von einem "schweren Gang" auf den Rathausbalkon, der anders als die geplante Feier in Berlin nicht kurzerhand storniert werden kann. Die Münchner blicken nun auf eine Saisonbilanz, die trotz der bemerkenswerten Wende unter Heynckes seit Oktober von zwei großen Makeln am Ende versehen wurde. "Es hätte etwas Großes werden können in diesem Jahr, jetzt stehen wir da mit gefühlt leeren Händen", sagte Müller. Der Meistertitel steht schon seit dem 7. April fest und gefühlt schon seit der Winterpause. Doch als in der Champions League im Halbfinale bei Real Madrid Endstation war, "wurde uns leider so ein bisschen der Stecker gezogen", befand Müller.