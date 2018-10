Systemausfall mit Folgewirkung

Spätestens aber bei der turnusgemäßen Sitzung am Freitag, auf der der für die Nationalmannschaft und die Fußballentwicklung zuständige Direktor Oliver Bierhoff ohnehin vom Aushängeschild berichten wollte, dürfte das Thema breiteren Raum einnehmen. Dass einige Mitglieder dafür plädieren, den Daumen in der Trainerfrage gänzlich zu senken, wenn beispielsweise im neuen Wettbewerbsformat Nations League ein Abstieg aus der A- in die B-Kategorie zu beklagen wäre (womit die Gegner dann Slowakei oder Nordirland statt Frankreich oder Holland heißen würden), gilt als sicher.



Bezeichnend, dass Löw in der Nacht zu Sonntag die vom Dolmetscher aus dem Englischen übersetzte Frage, ob dies eines seiner letzten Länderspiele gewesen sei, nicht verstand. "Für mich, oder was?" fragte er fast entgeistert. Sodann regte er einen Platztausch an, denn dafür sei er der falsche Ansprechpartner. Und noch einmal: "Haben wir die Frage richtig verstanden, oder falsch?" Ist es nicht ihre Entscheidung, aufzuhören? "Not at the moment." Im Moment nicht.