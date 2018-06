Der Warnschuss vom Wörthersee

Manuel Neuer: Aufwärmen im Regen Quelle: Imago

Gleichwohl: Der Auftritt am Wörthersee muss ein Weckruf sein. Einer der wenigen Lichtblicke an einem wegen eines heftigen Unwetters mit 105-minütiger Verzögerung angepfiffenen Testspiel war ausgerechnet der acht Monate fehlende Kapitän: Manuel Neuer wärmte sich nicht nur ungerührt in drei Anläufen bei Hagel, Sturm und Regen auf, sondern hielt, was zu halten war. „Für Manuel war es nach so langer Zeit ein sehr zufriedenstellendes Comeback“, lobte Löw dann auch.



Mitspieler Khedira ging noch einen Schritt weiter: „Ich habe ihn seit zehn Tagen erleben können: Er ist zu 100 Prozent fit. Selbst wenn der eine oder andere Pass nicht so angekommen ist, aber das passiert wahrscheinlich auch mit dem gesunden Fuß. Das kann er alles am besten selbst beantworten.“ Genau das aber tat der 32-Jährige nicht, der sich absprachegemäß erst am Dienstag öffentlich äußern wird, wie es von DFB-Seite hieß.