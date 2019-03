Löws Punktlandung

So richtig ausgeschlafen waren die meisten nach einer kurzen Nacht in den Liegesitzen der Business Class zwar nicht, aber länger als nötig wollte wohl niemand in der Metropole am Kaspischen Meer bleiben. Erstaunlich, dass es über die erfolgreich absolvierte Pflichtaufgabe - fünfter Sieg im fünften WM-Qualifikationsspiel - höchst unterschiedliche Ansichten gab. "Ich fand den Auftritt sehr souverän. Wir haben nach dem 1:1 direkt das 2:1 gemacht, dadurch entstand gar keine Unsicherheit“, konstatierte DFB-Präsident Reinhard Grindel, der schließlich im Alltag viel unangenehmere Probleme gewohnt ist. Dieser Einschätzung widersprach hingegen Abwehrchef Mats Hummel. "Wir haben etwas arrogant gespielt und Aserbaidschan dadurch zwei Klassen besser aussehen lassen.“