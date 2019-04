Ein Knalleffekt und viele Erkenntnisse

Der Weltmeister hingegen setzt sich am Freitag in Düsseldorf in einen Charterflieger, der direkt nach Baku geht. Zum WM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan (Sonntag 18 Uhr), die mit sieben Punkten erstaunlich gut dastehen. "Wir werden uns konzentriert vorbereiten. Das Spiel ist kein Selbstläufer. Aserbaidschan hat in der Qualifikation so gut gespielt, wie in keiner zuvor“, warnte Löw. Alle Widrigkeiten von der Anreise, Zeitunterschied bis zu den Bedingungen dürften aber keine Rolle spielen. "Ich bin absolut überzeugt, dass wir unsere Siegesserie fortfahren und unsere weiße Weste behalten.“