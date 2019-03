Mehr Bolzplatz, weniger Ballbesitz

Die Umstände bei der Übergabe des 500-PS-Monstrums waren ja nicht die besten: Erst pfiff ein böiger Wind übers Gelände, dann ging ein kräftiger Platzregen nieder, ehe doch noch unvermutet der Himmel aufriss, was die Fotografen sichtlich erfreute. So entstand am Mittellandkanal noch ein fröhliches Motiv vor nicht allzu finsterem Hintergrund. Reicht doch, wenn sich nach der Aussortierung der drei Münchner Weltmeister Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller ein mediales Dauergewitter über der DFB-Auswahl entladen hat.



Keine Frage: Bundestrainer Joachim Löw hat mit seiner verspäteten Radikalkur für die Länderspiele gegen Serbien am Mittwoch (20.45 Uhr) und in den Niederlanden am Sonntag (20.45 Uhr/ EM-Qualifikation) das Team gewaltig unter Druck gesetzt. Auf einmal muss die Rasselbande laufen lernen. Oder wie Löw es formulierte: „Auch die jungen Spieler müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen. Dafür brauchen sie genügend Raum.“