Zwischen Frust und Gleichgültigkeit

Joachim Löw

Quelle: ZDF

Auch der Verband war in den vergangenen Wochen und Monaten bei der Bewertung umgeschwenkt. Hatte es im August aus Funktionärskreisen noch geheißen, nach einem Scheitern gegen Frankreich und die Niederlande müsste Löw erneut hinterfragt werden, kassierte DFB-Präsident Reinhard Grindel nach dem Russland-Spiel diesen Anspruch endgültig ein. "Das Wichtigste ist das Gesicht, das die Mannschaft zeigt, und dass wir eine Entwicklung sehen." Der Einbau junger Spieler, die Perspektiven für die Zukunft stehen auf einmal in der Prioritätenliste obenan.



Gleichwohl: Einen zweiten Offenbarungseid gegen die hochmotivierten Oranjes wie in Amsterdam darf es am Montag auf Schalke nicht geben. In der FIFA-Weltrangliste ist Deutschland schon auf Platz 14 abgerutscht. Bei der nächsten Niederlage würde es das DFB-Team in dem Setzranking für die EM 2020 nicht in den Topf mit den besten zehn Teams schaffen und am 2. Dezember in Dublin nur im zweiten Lostopf stecken.