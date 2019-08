Neue Regeln, alte Debatten

Der DFB hat die Gefahr erkannt und will bei der Elfmeterausführung "nicht päpstlicher sein als der Papst", wie Schiedsrichter Fröhlich auf einem DFB-Workshop ankündigte. In der ersten Runde des DFB-Pokals mit zahlreichen erst im Elfmeterschießen entschiedenen Partien ließen die Referees die Torhüter teilweise schon für das bloße Auge erkennbar weit übertreten. Der Videobeweis (VAR) kam in der ersten Pokalrunde ohnehin nicht zum Einsatz. Bislang ist nicht geplant, dass der VAR künftig in der Bundesliga penibel die Elfmeter untersucht. FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina verlangt aber genau eine solche Überwachung. Hier könnte sich noch Ungemach zusammenbrauen.