Alleine in den ersten zwei Wochen der so genannten Pre-Season wandten die Referees die neue Regel in Testspielen 51 Mal an. Über ein Fünftel davon waren Fehlentscheidungen, räumt die NFL ein. Auf eine Saison hochgerechnet ergäbe das immenses Fehlerpotenzial und starken Einfluss aufs Spiel.