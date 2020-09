Bundestrainer Joachim Löw kann bei den ersten beiden Länderspielen in diesem Jahr nicht mit seiner Nummer eins planen: Kapitän Manuel Neuer musste seine Teilnahme gegen England am Mittwoch (20:45 Uhr/ARD/zdfsport.de-Liveticker) in Dortmund und am Sonntag (18 Uhr/RTL) in der WM-Qualifikation in Aserbaidschan absagen. Wadenprobleme zwingen den Torhüter zu einer Behandlungspause in München.