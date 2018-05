Neues WM-Trikot erinnert an 1990

Die Weltmeister von 1990 feiern den Titel mit schwarz-rot-goldenem Zackenstreifen. Quelle: dpa

Auch Jahrzehnte nach dem 3:2-Finalsieg gegen Ungarn gingen und gehen Retro-Versionen der damaligen Leibchen über den Ladentisch. Schwarz und Weiß stehen noch heute für Deutschland und Erfolg - bis zum EM-Sieg 1972 und zum WM-Triumph 1974 wurden sie ausschließlich in der klassischen Form getragen. Nur die Stutzen von Franz Beckenbauer wechselten von Schwarz auf Weiß. Die Weltmeister um Gerd Müller spielten erstmals auch in sogenannten Auswärtstrikots - in Grün. Als 1980 beim EM-Erfolg von Horst Hrubesch und Manfred Kaltz ein schwarzer Hemdkragen folgte, war das schon mutig.



1986 kam erstmals dezent Farbe ins schwarz-weiße Outfit - ein kleiner schwarz-rot-goldener Kragenabschluss. Zwei Jahre später bewiesen die Designer mehr Mut und platzierten dicke Zackenstreifen in den Landesfarben auf die Brust. Damit holten Jürgen Klinsmann und Co. 1990 in Italien den dritten WM-Stern. Dieses Shirt diente nun als Blaupause für die 2018-Version.