Risiko oder Riesen-Chance?

Er hat seit dem 1. Januar 2017 kein Spiel mehr in der National Football League bestritten. Er ist seit anderthalb Jahren ohne Verein. Und dennoch gehören die Schlagzeilen rund um die NFL in diesen Tagen Colin Kaepernick. Der 30-jährige Afro-Amerikaner ist aufgestiegen. Vom knieenden Quarterback der San Francisco 49ers zum Poster-Boy von Nike. Der Sportartikelhersteller veröffentlichte nun anlässlich des 30. Jahrestages seiner Marketing-Kampagne "Just Do it" einen neuen Werbespot. Neben Kaepernick gehören unter anderem auch Ausnahme-Basketballer LeBron James und Tennis-Spielerin Serena Williams dazu. Doch Kaepernick ist der Hauptdarsteller. "Das Gesicht eines Meinungsstreits ist jetzt das Gesicht eines neuen, starken Werbespots", hieß es am Dienstag in der "Today Show" des Fernsehsenders NBC.