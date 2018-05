Good Guy, Bad Guy

Auf den zwei Jahre jüngeren Robert Kovac, der ebenfalls in München (2001 bis 2005) spielte, prasselte nicht annähernd so viel Kritik ein. Vielleicht, weil er mit weniger Pathos spricht - wenn er denn überhaupt mal in der Öffentlichkeit redet. Typisch für ihn, dass er unlängst mit der Hessischen Medaille für Zivilcourage ausgezeichnet wurde, weil er im Frankfurter Westend einen flüchtenden Räuber stellte. Für ihn, der im Gegensatz zu Bruder Niko mit Frau und Kindern in der Mainmetropole lebt, war das eine Selbstverständlichkeit, von der er selbst gar nicht so viel Aufhebens gemacht hätte. Da nimmt sich einer nicht zu wichtig.