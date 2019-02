Die Familie als Erfolgsgeheimnis

Auch Bundestrainer Hermann Weinbuch wundert sich immer wieder über die sportliche und menschlichen Qualitäten dieses Ausnahmesportlers: "Er ist ein toller Mensch! Immer auf dem Boden geblieben, obwohl er schon so viel gewonnen hat. Das bringt ihn immer wieder in eine Ausgangsposition, um Großes zu erreichen." Dazu passt auch Frenzel Lebensmotto, dass sich auch auf seiner Website findet: "Wenn du denkst, dass du etwas bist, hast du aufgehört etwas zu werden."



Den größten Anteil an diesem Charakterzug haben laut Weinbuch die Eltern: "Sie lieben den Sport. Aber noch viel mehr lieben sie ihren Sohn - auch wenn er mal keinen Erfolg hat." Genauso schaut es in Frenzels eigener Großfamilie mit drei Kindern aus. Sie gibt dem harmoniebedürftigen Mann die Ausgeglichenheit und innere Ruhe, die er braucht. So verlor er auch in dieser Saison, in der er bis zur WM im Skispringen weit von der Weltspitze entfernt war, nie den Glauben an die eigene Stärke. Genau im WM-Einzelspringen von Innsbruck gelang ihm dann mental stark der beste Sprung der Saison. "Eric ist einfach ein Ausnahmetalent. Wenn er nur ein bisschen Lunte riecht, schlägt er sofort zu", lobt Co-Bundestrainer Ronny Ackermann, der selbst viermaliger Weltmeister der Kombinierer war.