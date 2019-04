Dirk Nowitzki sagt "bye-bye!"

Dirk, es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was du für diese Organisation bedeutest. Mark Cuban

Dann kommt der Moment der Wahrheit. Um 22:25 Uhr Ortszeit verkündet Nowitzki, dass die Partie gegen Phoenix das letzte Heimspiel seiner Karriere gewesen sei. Viele Zuschauer sind überrascht - doch sie reagieren umgehend und skandieren: “Thank you, Dirk.” Es ist der Dank an einen Spieler, wie sie ihn in Dallas noch nicht erlebt haben. Ein Star ohne Allüren. Ein Anführer, aber kein Angeber. Ein Mann, der länger bei einem Verein spielte, als jeder andere Profi in der NBA-Geschichte. Der mithalf, “die Mavs zu neuem Leben zu erwecken”, wie die Tageszeitung “Dallas Morning News” titelte. Der Verein galt in den Neunzigern als Fußabtreter, hatte 240 Spiele gewonnen und 550 verloren.



Doch dann - und wer hätte das damals gedacht - begann am 5. Februar 1999 mit dem Auswärtsspiel bei den Seattle SuperSonics eine neue Ära. Eine Epoche, in denen die Mavericks - angeführt von Nowitzki - Jahr für Jahr zu den Titelkandidaten zählten. 2011 waren der Deutsche und Dallas am Ziel und erstmals Meister. “Dirk, es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was du für diese Organisation bedeutest”, sagte Cuban, der Nowitzki bei den Mavericks nicht nur “einen Job fürs Leben” versprach, sondern auch “die fetteste Statue, die du dir nur vorstellen kannst.”