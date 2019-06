Die Nummer eins im Blickpunkt

Bis jetzt mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich bin erst einmal hier bei der U21. Alexander Nübel über seine Vertragssituation

Während der neue S04-Sportvorstand Jochen Schneider schon vor Wochen äußerte, dass er Nübel gerne längerfristig an die Gelsenkirchener binden würde, scheint der selbst keine Eile mit einer Entscheidung zu haben. „Bis jetzt mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich bin erst einmal hier bei der U21“, sagte der 1,93-Meter-Mann gegenüber dem Sender Sky und fügte hinzu: „Ich will das Turnier in Ruhe spielen und möchte am liebsten auch spielen. Da ist mein voller Fokus drauf.“