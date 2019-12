Nübel verlängert Vertrag bei Schalke nicht

Verstehen müssen wir seine Entscheidung nicht. Schalkes Sportvorstand Alexander Nübel

Schneider betonte nochmals die guten, für Nübel aber offenkundig nicht ausreichenden Perspektiven bei den Knappen: "Wir haben Alex in den vergangenen Monaten durch Worte und Taten deutlich aufgezeigt, welch zentrale Rolle er bei uns in der Zukunft hätte einnehmen können: Als Torwart und Kapitän eine mit vielen jungen Spielern besetzte Mannschaft anzuführen, die bereits in der Hinrunde viele Sympathien gewonnen hat."