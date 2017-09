Vorgeschmack am Los Angeles Memorial Coliseum. Quelle: ap

Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, versprach große Spiele nach dem Motto „Follow the sun“ (Folge der Sonne): „Die Menschen in LA nehmen die Spiele nicht als etwas wahr, was in elf Jahren stattfindet, sondern die Spiele beginnen heute.“ Los Angeles war auch schon zwei Mal Ausrichter. Wie schon bei den Spielen 1932 und 1984 will man das Los Angeles Memorial Coliseum als Olympiastadion nutzen. Mit 5,3 Milliarden Dollar will die Stadt auskommen (knapp 4,5 Milliarden Euro). Das IOC schießt 1,8 Milliarden Dollar zu.