Basketball: Argentinien - Slowenien (M)

In Gruppe C trifft Argentinien auf Slowenien. 2004 gewannen die Südamerikaner eine olympische Goldmedaille in Athen. Live-Kommentar: unkommentiert

109 min 109 min 26.07.2021 26.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.08.2021, in Deutschland Video herunterladen