287 Corona-Fälle haben die Olympia-Organisatoren vor dem Start der Wettbewerbe am Samstag registriert. Die Zahlen bewegen sich laut DOSB-Arzt Bernd Wolfarth im erwartbaren Rahmen. "Anders als während der Spiele in Tokio sind wir in Mitteleuropa derzeit in einer Hochinfektionsphase", sagte der Mediziner: "Insgesamt wird sich das System daran beweisen müssen, wie wenige Übertragungen in der Blase zustande kommen."