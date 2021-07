Fußball: USA - Australien (F)

Die USA wollen nach ihrem 6:1-Kantersieg gegen Neuseeland auch das Team aus Down Under in die Knie zwingen. Beide Teams duellieren sich um den Einzug ins Viertelfinale. Live-Kommentar: Claudia Neumann

128 min 128 min 27.07.2021 27.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.08.2021, in Deutschland Video herunterladen