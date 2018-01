Annäherung auf dem Eis: Ein Korea-Team für Olympia

Der Vorstoß gelang am Mittwoch bei den Verhandlungen beider Länder im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone. Zwar gab es schon 1948 ein Team Korea bei den Winterspielen in St. Moritz und im Sommer in London, doch ihm gehörten nur Athleten aus dem Süden an. Beide Mannschaften wollen in Pyeongchang auch bei der Eröffnungs- und Schlussfeier gemeinsam hinter einer Vereinigungsflagge ins Olympic Stadium einlaufen. Dies war bislang nur bei den Sommerspielen 2000 in Sydney und 2004 in Athen sowie letztmals bei den Winterspielen 2006 in Turin der Fall.