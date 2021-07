Gewichtheben: Entscheidung bis 55 kg (F)

In Gruppe A stehen Entscheidungen beim Gewichtheben der Frauen bis 55 Kilo an. In dieser Klasse ist kein Athlet vom DOSB am Start. Live-Kommentar: unkommentiert

124 min 124 min 26.07.2021 26.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.08.2021, in Deutschland Video herunterladen