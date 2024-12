Klettern - eine Boom-Sportart wird olympisch

Bouldern meint das Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. Im Wettkampf müssen die Kletterer an einer 4,5 Meter hohen Wand mehrere Routen - sogenannte Boulderprobleme - bewältigen. Die Wand ist dabei mehr oder weniger stark geneigt und mit verschiedenen Griffen, Tritten und Volumen bestückt. Es gibt einen Start- und einen Zielgriff (Top) - und in etwa der Mitte liegt noch ein markierter Griff, die Zone. In der Qualifikation haben die Athleten für jede der fünf Boulder fünf Minuten Zeit. Es wird im onsight-Modus geklettert, das bedeutet: Der Kletterer sieht erst an der Wand den Boulder und hat dann fünf Minuten Zeit, sich an dem Problem zu versuchen.



Zunächst muss der Kletterer dazu aber die Startposition einnehmen. Die Griffe und Tritte sind für jede Route anders markiert. Dann beginnt die eigentliche Kletter-Bewegung. Die Zone dient als Zwischenwertung. Kann der Top-Griff ganz oben sicher gehalten werden, gilt der Boulder als geklettert. Beim Bouldern gibt es verschiedene Rankings: Am besten ist es, wenn man den Top-Griff aller fünf Routen erreicht, dies wird in der Wertung durch ein "5t" dargestellt, also 5 Tops. Herrscht hier zwischen mehreren Kletterern Gleichstand zählen die erreichten Zonen, im obigen Idealfall bedeutet dies "5t5z", also 5 Tops und 5 Zonen.



Danach sind die Versuche, den Top-Griff zu erreichen, von Bedeutung. Im besten Fall braucht man dafür nur einen Versuch, dies wird als "Flash" bezeichnet. Die Wertung sieht dann so aus "5t5z 5" - fünf Versuche in fünf Bouldern. Als letztes zählen noch die Versuche, die Zone zu erreichen, dies wird mit der letzten Zahl ausgedrückt: "5t5z 5 5" - der Athlet hatte eine perfekte Qualifikation. Ins Halbfinale dürfen die besten 20. Ab da reduziert sich die Anzahl der Boulderprobleme auf vier. Die besten Sechs daraus rücken ins Finale vor. Im Finale haben die Athleten nur noch vier Minuten pro Boulder. Allerdings dürfen sie die Boulder zuvor ansehen. Bouldern verlangt nach besonders athletischen und mittlerweile sogar artistischen Bewegungen. Sprünge (sogenannte Dynamos), Spagate und andere spektakuläre Bewegungsmuster sind hier keine Seltenheit. Das macht die Disziplin gerade für Zuschauer so interessant.