Wir haben Kunstturner Lukas Dauser zuhause in Halle an der Saale besucht. Seine ersten Olympischen Spiele erlebte der 31-jährige Bayer 2016 in Rio de Janeiro, in Tokio holte Dauser 2021 die Silbermedaille am Barren und wurde Vize-Olympiasieger. Und was wird in Paris passieren? Er verrät uns ein wunderschönes, privates Geheimnis, spricht über ständige Schmerzen beim Turnen und über ein mögliches Karriereende nach Olympia 2024.