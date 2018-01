Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Quelle: dpa

In Russland gewann Deutschland 19 Medaillen. „Das Ergebnis von Sotschi ist unsere Messlatte“, sagte DOSB-Sportchef Dirk Schimmelpfennig zur Nominierung des Team Deutschland. Von den Goldmedaillengewinnern von 2014 sind in Südkorea neben den Rennrodlern auch Kombinierer Eric Frenzel, Skispringerin Carina Vogt sowie aus dem Skisprungteam Andreas Wellinger erneut dabei. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein blickt ihren siebten Winterspielen entgegen. Sie gilt als Kandidatin für die Rolle der Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 9. Februar an der Eröffnungsfeier in Pyeongchang teilnehmen. Zuvor hatte bereits Innenminister Thomas de Maiziere seine Zusage für einen Besuch der deutschen Mannschaft gegeben. Der für den Sport zuständige Minister wird am zweiten Wettkampf-Wochenende vom 12. bis 14. Februar nach Südkorea reisen.