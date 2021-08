50-Kilometer-Geher Jonathan Hilbert sorgt für eine Sensation. Der 26-Jährige von der LG Ohra Energie zeigt in Sapporo als Zweiter eine taktisch hervorragende Vorstellung. Im Ziel fehlen ihm nur 36 Sekunden auf Olympiasieger Dawid Tomala aus Polen (3:50:08 Stunden). Nach Platz vier 2016 in Rio de Janeiro gewinnt der Kanadier Evan Dunfee (+51 Sekunden) Bronze. Die letzte deutsche Olympia-Medaille über die 50 Kilometer Gehen hat 1992 in Barcelona der heutige Bundestrainer Ronald Weigel gewonnen.