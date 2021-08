Melat Kejeta verpasst eine weitere deutsche Langstrecken-Medaille trotz einer starken Leistung knapp. Die 28 Jahre alte gebürtige Äthiopierin wird in Sapporo in 2:29:16 Stunden Sechste und erreicht damit die beste Platzierung einer deutschen Läuferin seit dem vierten Rang von Katrin Dörre-Heinig 1996 in Atlanta.