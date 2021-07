Sarah Köhler hat in Tokio eine weitere Medaille klar verpasst. Drei Tage nach Bronze über 1500 Meter belegte sie über 800 Meter Platz sieben. Schnellste war Katie Ledecky. Zweite wurde Ariarne Titmus aus Australien. Bronze ging an die 1500-Meter-Weltmeisterin Simona Quadarella aus Italien. "Ich bin ein bisschen sprachlos über eine 8:24, da bin ich über 1500 schon deutlich schneller durchgegangen", sagte Köhler in der ARD. Dass ihre Vorlaufzeit für Bronze gereicht hätte, sei "schon ziemlich enttäuschend".