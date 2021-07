Olympia kompakt - 1. Wettkampftag

Der Deutschland-Achter ist bei den olympischen Ruder-Wettbewerben in Tokio dank eines starken Schlussspurts direkt ins Finale eingezogen. Das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes zog am Samstag auf den letzten Metern des Vorlaufs auf dem Sea Forest Waterway noch an den lange führenden US-Ruderern vorbei und sicherte sich Platz eins.