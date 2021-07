Olympia kompakt - 2. Wettkampftag

Den deutschen Hockey-Frauen sind mit einem Sieg über Olympiasieger Großbritannien in ihre Medaillen-Mission in Tokio gestartet. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger zeigte nach anfänglichen Schwierigkeiten Moral und setzte sich nach einer Energieleistung mit 2:1 (1:1) durch.



Großbritannien ging Temperaturen von mehr als 31 Grad Celsius verdient durch Sarah Jones (13.) per Strafecke in Führung. Dieser war allerdings eine Fehlentscheidung des Schiedsrichterteams vorangegangen. Viktoria Huse (24.) per Siebenmeter sowie Charlotte Stapenhorst (33.) drehten das Spiel.