Das Rennen gewann überraschend die Australierin Ariarne Titmus, die in Tokio überraschend die hohe Favoritin Katie Ledecky schlug und Olympia-Gold holte. Die 20-Jährige setzte sich in 3:56,69 Minuten durch und lag 0,67 Sekunden vor Ledecky. Die 24-Jährige verpasste ihren sechsten Olympiasieg. Dritte im Aquatics Center wurde die Chinesin Bingjie Li in 4:01,08 Minuten.