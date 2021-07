Olympia kompakt - 1. Wettkampftag

Annekatrin Thiele (Leipzig) und ihre Partnerin Leonie Menzel (Düsseldorf) haben bei den olympischen Ruder-Wettbewerben in Tokio souverän das Halbfinale im Doppelzweier erreicht. Einen Tag nach Menzels Einbruch im Vorlauf belegte das Duo im Hoffnungslauf Platz zwei hinter dem russischen Boot und schaffte damit sicher den Einzug in die Vorschlussrunde am Sonntag.