Patrick Moster: Ich kann mich nur nochmal in aller Förmlichkeit für die getätigte Aussage entschuldigen. Es tut mir aufrichtig von Herzen leid. Ich hoffe, dass man das so akzeptieren kann und wie gesagt, das darf nicht passieren. Ich bin jemand, der für die Werte des Sportes steht, die ich auch aktiv lebe, sei es angefangen bei der Unterstützung im wettkampfnahen Betrieb bis hin in der Struktur, insbesondere der kleineren oder schwächeren Radsport-Nationen. Ich wollte niemanden rassistisch beleidigen oder gar diskreditieren.