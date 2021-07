Tatjana Schoenmaker hat bei den Olympia in Tokio in Weltrekordzeit Gold über 200 Meter Brust gewonnen. Die 24-Jährige Südafrikanerin schlug nach 2:18,95 Minuten an und verbesserte die alte Bestmarke von 2013 um 16 Hundertstelsekunden.

