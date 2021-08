Edtmayer trotzt Schmerzen

Tyler Edtmayer hat trotz eines gebrochenen Arms am Wettbewerb im Skateboard teilgenommen und am Ende einen soliden 15. Platz belegt. Die erste Goldmedaille im Skateboard geht an den Australier Keegan Palmer.

