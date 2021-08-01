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sportstudio live – Olympia

9. Wettkampftag

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Im TV-Programm: 01.08.2021, 12:05 - 15:00
Im TV-Programm: 01.08.2021, 12:05 - 15:00
Verfügbarkeit:
Leider kein Video verfügbar

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Rudi Cerne

Leichtathletik
Finale Hochsprung Männer
Halbfinals: 100 m Männer
Halbfinals: 100 m Hürden Frauen
Finale: Dreisprung Frauen
Halbfinals: 800 m Männer
Halbfinals: 400 m Hürden Männer
Finale: 100 m Männer

Handball
Vorrunde: Gruppe A, Deutschland – Brasilien, Männer

Fechten
Finale: Florett Mannschaft Männer

Badminton
Spiel um Bronze: Einzel Frauen
Finale: Einzel Frauen

Hockey
Viertelfinale: Frauen

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