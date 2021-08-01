Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Rudi Cerne
Leichtathletik
Finale Hochsprung Männer
Halbfinals: 100 m Männer
Halbfinals: 100 m Hürden Frauen
Finale: Dreisprung Frauen
Halbfinals: 800 m Männer
Halbfinals: 400 m Hürden Männer
Finale: 100 m Männer
Handball
Vorrunde: Gruppe A, Deutschland – Brasilien, Männer
Fechten
Finale: Florett Mannschaft Männer
Badminton
Spiel um Bronze: Einzel Frauen
Finale: Einzel Frauen
Hockey
Viertelfinale: Frauen
sportstudio live – Olympia
9. Wettkampftag
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Rudi Cerne